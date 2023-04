Grêmio não “mata” no primeiro tempo e "morre" na etapa final

SIGA O SCA NO

No primeiro tempo, o Grêmio foi incompetente nas finalizações e pagou caro, com uma dolorida derrota - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Um revés inesperado. Assim foi a derrota do Grêmio São-carlense na tarde deste sábado, 29, pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B. No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, perdeu para o Independente de Limeira pela contagem mínima. O gol foi de Edson, aos 23 minutos da etapa final.

A partida foi válida pelo grupo 3. Na etapa inicial, o Lobo foi dominante e criou excelentes chances de gol. Pelo menos cinco. Se o goleiro Maicon não defendia, os atacantes erravam a pontaria.

Se na etapa inicial o Grêmio não matou o adversário, na etapa final foi penalizado com o gol que decretou a vitória limeirense.

O JOGO

Na etapa inicial, um 0 a 0 com muita disputa. Nos 15 minutos iniciais, o time visitante teve mais volume de jogo e chegou a criar duas boas chances.

Mas o técnico Marcus Vinícius, com suas orientações, posicionou melhor seus atletas e aos poucos o Grêmio São-carlense cresceu no gramado e passou a dominar as ações e criou nos 45 minutos iniciais pelo menos cinco chances claras para abrir o placar.

O lado direito gremista com triangulações entre o lateral Eduardo e os meias Chagas e Zé Vitor atormentaram o Galo limeirense e o goleiro Maicon teve que fazer três belas defesas para garantir o 0 a 0.

Na etapa final o Grêmio manteve a intensidade. Teve o domínio da bola, mas não conseguia criar boas chances. Apesar de ter a posse de bola, faltava a mesma criatividade da etapa inicial.

Assim o time são-carlense foi penalizado na bola parada. Aos 23 minutos, em uma cobrança de falta, Edson sozinho na pequena área venceu Murilo para fazer 1 a 0 Independente.

Após o gol, o Grêmio se perdeu o time limeirense teve chance de ampliar, mas sem sucesso. Na base da transpiração, o Grêmio buscou o empate, mas faltou criatividade para os meias e precisão para os atacantes.

