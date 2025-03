GrÃªmio nÃ£o faz a liÃ§Ã£o de casa, mas permanece na A4

Compartilhar no facebook

Despedida sem emoção: nem mesmo na última partida da A4, o Grêmio conseguiu vencer - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O susto passou e o Grêmio São-carlense permanece na Série A4 do Campeonato Paulista, após o empate em 0 a 0 contra o Nacional no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. O Audax perdeu em Osasco para o Colorado Caieiras por 3 a 1 e é o outro rebaixado a Série B em 2026 ao lado da Matonense, que perdeu por WO para a Penapolense, outra equipe que fugia da degola. A partida deveria ocorrer no estádio municipal Sócrates Stamato, em Bebedouro. Porém, o policiamento não compareceu e o árbitro não realizou o jogo.

Ao final da 15ª rodada, realizada na tarde deste sábado, o Grêmio caiu mais uma posição, já que foi ultrapassado pela Penapolense que chegou aos 15 pontos na 13ª posição. O Lobo, em 14º, chegou aos 14 pontos. O Audax totalizou 11 pontos em 15º lugar e na lanterna, o time de Matão com apenas 1 ponto.

Mesmo ‘script’

O Grêmio São-carlense necessitava de uma simples vitória para escapar da degola sem depender de terceiros. Entretanto, não fez a lição de casa e voltou a mostrar as mesmas deficiências de partidas anteriores. A defesa até que deu conta do recado e proporcionou poucas oportunidades ao ataque adversário.

Mas os setores de criação e de finalização deixaram a desejar. As ‘cabeças pensantes’ do Lobo não estavam inspiradas e com isso não alimentavam o ataque, que pouco produziu.

Com isso, o jogo foi monótono, já que, classificado, o Nacional pouco produziu. O empate em 0 a 0 foi justo pelo pouco futebol apresentado pelos jogadores das duas equipes.

