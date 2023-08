Grêmio mostra força e vence Barbarense fora

Grêmio mostrou força e conseguiu importante vitória em Santa Bárbara - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Com um gol de Matheus Barbosa aos 23 minutos da etapa final, o Grêmio São-carlense saiu na frente nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série B.

Na tarde deste sábado, 26, no estádio municipal Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, venceu o União Barbarense por 1 a 0 e no segundo jogo, em casa, no próximo sábado, 2, joga por um empate para ir à semifinal.

Em Santa Bárbara, a equipe do técnico Marcus Vinícius voltou a praticar um bom futebol. Durante os 90 minutos sobre controlar o adversário e conseguiu o gol, após cruzamento de escanteio.

O Lobo foi pressionado somente nos minutos finais. Os atletas do Barbarense atacaram sem nenhuma técnica e pouco perigo levou ao gol de Murillo.

O JOGO

No primeiro tempo, um jogo pegado e com chances claras de gol para as duas equipes. O Grêmio não se aproveitou de três falhas na saída de bola do Barbarense e poderia ter ‘matado’ o jogo, caso os atacantes tivessem um melhor aproveitamento.

Por outro lado, o Barbarense se aproveitou de bobeadas da zaga gremista e esteve perto de abrir o marcador. A chance mais clara ficou por conta de Espanhol que chutou com o goleiro Murillo batido e Isaías tirou de cima da linha. Apesar do 0 a 0, o placar foi justo pelo futebol apresentado pelas duas equipes.

Na etapa final, após orientações certeiras de Marcus Vinícius, o Grêmio voltou mais lúcido e passou a dominar a partida. Criou chances de gol e teve mais posse de bola.

O domínio são-carlense foi confirmado aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Matheus Barbosa apareceu sozinho no segundo pau para tocar de cabeça sem chances para o goleiro Ivo Ricardo.

Porém, no minuto seguinte o Barbarense perdeu a chance do empate. Leyton recebeu excelente passe e cara a cara com Murillo chutou rasteiro. A bola bateu na trave esquerda e percorreu a linha do gol.

Após o susto, o Grêmio voltou a tocar a bola e comandou as ações, fazendo com o tempo passasse e o expressivo resultado fosse garantido fora de casa.

