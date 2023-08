Grêmio leva virada e perde para o América no Luisão

Guilherme comemora o gol gremista feito no começo do jogo - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

O Grêmio, pela primeira vez na temporada, está em uma situação delicada no Campeonato Paulista da Série B. Pela segunda rodada da terceira fase, no estádio municipal Professor Luís Augusto de oliveira, o Luisão, perdeu para o América de São José do Rio Preto, por 2 a 1.

A equipe do técnico Marcus Vinícius chegou a sair na frente com um gol de Guilherme no início do primeiro tempo. Mas na etapa final, o Lobo deixou o futebol no vestiário e levou a virada.

Desta forma, a equipe gremista está sem ponto ganho no grupo 15 e na última colocação. O América foi a 4 pontos.

O próximo compromisso será sábado, 12, às 15h, no Luisão, contra o Vocem e para continuar com chances, terá que buscar a vitória.

O JOGO

De dominador, a dominado. Os 45 minutos do primeiro tempo teve nuances bem diferentes. Derrotado no jogo de abertura, o técnico Marcus Vinícius surpreendeu. Colocou a equipe bem distribuída no gramado e nos minutos iniciais mandou no jogo.

O grande problema (fato recorrente desde o início da Bezinha) era o terço final. Os atletas gremistas, no momento na finalização, isolavam a bola e os chutes chegavam a ser vergonhoso.

Mas, aos 15 minutos, em um dos raros ataques com precisão, Eduardo cruzou na cabeça de Guilherme para fazer 1 a 0, sem chances para Heitor.

Mas a resposta americana foi rápida. Aos 20 minutos, de falta, Coutinho chutou na trave direita de Murillo. O mesmo atacante, aos 45 minutos, obrigou o arqueiro gremista a uma grande defesa.

A partir dos 20 minutos, o América equilibrou a partida e nos 15 minutos finais, passou a dominar a partida, levando sustos ao Lobo que conseguiu se segurar e garantir a vitória parcial de 1 a 0.

No segundo tempo, enquanto o América retornou com mais ímpeto para buscar o empate, estranhamente o Grêmio deixou o futebol no vestiário.

Com a posse de bola e perigoso, o time de Márcio Ribeiro não demorou a empatar. Aos 11 minutos, em escanteio cobrado por Coutinho, o zagueiro Rhyann, sozinho na área, não teve trabalho para vencer Murillo.

O Lobo sentiu o empate enquanto que os visitantes passaram a gostar do jogo e criava as melhores oportunidades. Aos 20 minutos teve ainda um gol anulado, invalidado já que o ataque americano estava em impedimento.

Aos 23 minutos foi a vez do Grêmio ter um gol anulado. Após cruzamento, Guilherme desviou e Pablo tocou para o gol. Porém o assistente assinalou impedimento.

Aos 30 minutos, o técnico Marcus Vinícius fez alterações “por atacado” e colocou sangue novo no Grêmio. Márcio Ribeiro fez o mesmo com o América. A partida ficou equilibrada novamente e com chances de gol para ambos os lados.

Mas o América foi mais feliz e aos 36 minutos, em um rápido contra-ataque, Coutinho fez o gol da virada do América. E por cobertura, sem chances para Murillo. Aos 39 minutos, Coutinho voltou a marcar, mas o árbitro Matheus Delgado Candançan anulou por impedimento do atleta.

Em Assis, no estádio municipal Antonio Viana da Silva, o Barbarense surpreendeu o Vocem e venceu por 1 a 0, acabando com a invencibilidade do adversário na Bezinha.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO 15

Barbarense, 6 pontos

América, 4 pontos

Vocem, 1 ponto

Grêmio, 0 ponto

