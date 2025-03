Grêmio leva gol nos acréscimos e fica no empate no Luisão

Raro momento de felicidade: Cauã Andrade comemora o gol do Grêmio - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O fantasma do rebaixamento continua a assustar o Grêmio São-carlense no Campeonato Paulista da Série A4. Na noite desta quarta-feira, 12, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, empatou com o Colorado Caieiras em 1 a 1 pela 13ª rodada.

O péssimo resultado fez com que o Grêmio fosse a 12 pontos e caísse para a 13ª posição com 12 pontos. O Colorado foi a 21 pontos na 7ª posição. Os gols saíram no final da partida. Cauã Andrade fez 1 a 0 de pênalti aos 34 minutos e Aldana, em falha de Lucas Alves, empatou aos 46 minutos.

O Grêmio São-carlense fez uma sofrível apresentação. Sem criatividade e poderio de ataque, não mostrou forças para construir a vitória. O pobre futebol acompanhou a equipe na maioria dos jogos da primeira fase da competição. Já o Colorado procurou se defender e pouco perigo levou ao gol gremista. Porém, a bola que foi em direção ao arco, entrou...

O jogo

O primeiro tempo de Grêmio e Colorado foi um show de horrores resumidos em passes errados, ligações diretas e pouca criatividade das duas equipes. Os goleiros Lucas Alves e Nathan não foram chamados a nenhuma defesa que causasse emoção às ‘testemunhas’ no Luisão.

O primeiro tempo, em síntese, foi pobre em tática e técnica e premiou negativamente com 0 a 0 a pouca efetividade dos jogadores das duas equipes.

Na etapa final, o panorama pouco mudou. Ligações diretas e muita ansiedade por parte das duas equipes que culminaram em poucas chances.

O técnico Marcus Vinícius, na tentativa de dar novo fôlego ao time, fez as substituições necessárias e surtiu efeito. Joãozinho, que entrou na etapa final, em jogada individual, se livrou dos marcadores e aos 34 minutos, ao cruzar a bola para a área do Colorado, o zagueiro Rafael Freitas colocou a mão na bola. Penalidade assinalada pelo árbitro Rinaldo Oliveira que Cauã Andrade cobrou e fez 1 a 0 Lobo.

Após o gol, o Colorado foi ao ataque em busca do empate e no sufoco, Aldana chutou e pegou Lucas Alves adiantado, empatando a partida aos 46 minutos.

