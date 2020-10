Grêmio leva a virada e perde jogo-treino para o Amparo no Luisão

Em seu segundo jogo-treino, Grêmio sofreu um 'apagão' e perdeu de novo para o Amparo - Crédito: Marcos Escrivani

Três gols em apenas 12 minutos. Após estar vencendo por 1 a 0 na etapa inicial, o Grêmio São-carlense levou a virada e perdeu para o Amparo por 3 a 2, após o último jogo-treino realizado na manhã deste sábado, 10, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, antes da estreia no Campeonato Paulista da Série B, que acontece no próximo domingo, 18, no estádio municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, às 16h, contra a Matonense.

Em Amparo, o time orientado pelo técnico Marcus Vinícius já havia sido derrotado pela contagem mínima e agora um novo revés. Ao final da partida, o treinador não se mostrou satisfeito, mas ressaltou que viu duas equipes colocar a bola no chão e procurar o jogo.

“Em 12 minutos, o adversário foi superior e decidiu o jogo”, resumiu. “Vi pontos negativos e positivos e a partir dos treinos na segunda-feira, vamos trabalhar para corrigir os erros”, afirmou.

Em específico contra o Amparo, Marcus Vinícius não se mostrou confortável, já que o Grêmio saiu na frente. “Fomos para o intervalo com a vantagem e alertei os jogadores. Sofremos um apagão e em 12 minutos levamos três gols. Voltamos a equilibrar a partida, fizemos o segundo gol, mas não conseguimos ir além disso. Como é um jogo-treino, tiro isso como um fator positivo. Os atletas não podem perder o foco e isso serve como lição, já que é uma preparação para o campeonato”, justificou.

Segundo Marcus Vinícius, o Grêmio é competitivo e irá brigar pelo seu espaço na Série B. “Acredito no trabalho da equipe e a partir de agora, a coisa fica mais série, pois começa o campeonato e não podemos cometer mais erros”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também