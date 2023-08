Grêmio leva a virada do Vocem e se complica na Bezinha

Grêmio sofreu a terceira derrota em quatro jogos na terceira fase - Crédito: Fernando Zanderim Junior

Um resultado amargo no estádio municipal Antonio Viana da Silva, em Assis. Pela primeira rodada segundo turno da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B, o Grêmio São-carlense acumulou a terceira derrota no grupo 15.

Na manhã deste domingo, 13, perdeu de virada para o Vocem, por 2 a 1 e termina na lanterna do grupo com apenas 3 pontos. O resultado complica a situação do Lobo quanto a classificação para as quartas de final. O Vocem foi a quatro pontos e respira.

Com a necessidade da vitória, o time de Assis foi mais efetivo nas jogadas de ataque. Melhor distribuído em campo e contando com a estreia do técnico Vilson Tadei, foi muito mais perigoso. O Grêmio levou perigo ao gol de Sivaldo, porém os atacantes não foram efetivos.

O JOGO

Um primeiro tempo bem disputado e com jogada de craque. Vocem e Grêmio ficaram no 1 a 1. Nos primeiros 20 minutos, Gutierrez comandou o time de Assis e com jogadas perigosos, ficou perto do primeiro gol. A equipe merecia abrir o placar. Mas, quem não faz toma e no segundo ataque gremista, Zé Vitor cruzou a bola e Emerson apareceu livre para tocar sem chance para o goleiro Silvaldo.

Aos 27 minutos, em vantagem no placar e após orientações de Marcus Vinícius, o Grêmio melhorou e passou a comandar as ações. Não criou grandes chances, mas controlava o jogo.

Entretanto, em uma jogada de rara felicidade, novamente Gutierrez foi o destaque. O meia do Vocem que foi o responsável pelas principais jogadas de ataque nos minutos iniciais da partida voltou a aparecer e com jogada de craque: fez gato e sapato e com sete dribles sequenciais, lançou Alisson que, cara a cara com Murillo, empatou a partida aos 45 minutos do primeiro tempo.

O segundo tempo foi um ‘repeteco’ do primeiro. Nos 20 minutos iniciais, o Vocem foi absoluto e o goleiro Murillo garantiu a igualdade com quatro defesas monumentais.

A partir daí a partida ficou equilibrada e os lances foram para os dois lados. Mas o time de Assis foi mais feliz e aos 32 minutos em um belo ataque, Alisson foi lançado pela direita e cruzou para Taylor fazer o segundo gol dos mandantes, sem chances para Murillo.

TUDO IGUAL EM SANTA BÁRBARA

No estádio municipal Antonio Guimarães, Barbarense e América de Rio Preto ficaram no 1 a 1 na tarde deste sábado, 12. Com isso, no grupo 15, o time de Santa Bárbara permanece na ponta com 8 pontos e o América soma 6 pontos.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO 15

União Barbarense, 8 pontos

América, 6 pontos

Vocem, 4 pontos

Grêmio São-carlense, 3 pontos

