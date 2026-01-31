Grêmio inicia caminhada na A4 diante do Araçatuba no Luísão neste sábado

Crédito: Reprodução Facebook GRÊMIO

O Grêmio Desportivo São-Carlense inicia neste sábado (31) sua trajetória no Campeonato Paulista A4 Rivalo 2026. A estreia será às 19h, diante da A.E. Araçatuba, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luísão, em São Carlos.

A expectativa é de bom público para o primeiro compromisso da equipe na competição estadual. Os ingressos estão disponíveis de forma online pelo site saocarlense.soudaliga.com.br e também poderão ser adquiridos na bilheteria do estádio a partir das 16h.

Os valores são únicos para todos os setores: R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia-entrada. Crianças de até 10 anos não pagam.

A partida marca o início da campanha do Grêmio na A4, competição que reúne clubes tradicionais do futebol paulista e promete equilíbrio ao longo da temporada.

