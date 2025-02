Grêmio homenageia Lucas Alves com placa comemorativa

Lucas Alves recebe a placa das mãos de Edu Imparato, supervisor do Lobo da Central - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Se a estreia no profissionalismo, em outubro de 2020, com apenas 20 anos foi marcada com uma vitória em cima da Matonense, no estádio municipal Hudson Buck Ferreira, por 2 a 1, na casa do adversário, ao completar 50 jogos vestindo a camisa gremista e aos 25 anos, o goleiro Lucas Alves foi homenageado pelo clube com uma placa comemorativa.

A data comemorativa, coincidentemente foi contra a Matonense. E novamente, mais uma vitória. Mas desta vez, sem levar gols. O roteiro de uma jornada feliz não poderia ser mais positiva.

Na tarde de sábado, 8, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Grêmio conquistou a primeira vitória na A4, ao fazer 2 a 0 no time matonense.

Assim, ao completar 50 jogos, Lucas Alves fica marcado na história gremista. Pela importante marca, recebeu uma placa comemorativa das mãos do supervisor geral Eduardo Imparato.

Desde a sua estreia, diante da mesma Matonense em 2020, o paredão conta com 19 vitórias, 21 empates, 10 derrotas e média de 0,8 gol por jogo. Além disso, foram 20 jogos sem sofrer gols.

