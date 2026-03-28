CrÃ©dito: ReproduÃ§Ã£o

O Grêmio São-Carlense conquistou uma vitória importante na tarde deste sábado (28), ao derrotar o líder São Caetano por 4 a 1, no Estádio Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira (Luisão), pela penúltima rodada do Campeonato Paulista Série A4.

Mesmo saindo atrás no placar, o time são-carlense mostrou poder de reação e virou a partida com autoridade. Os gols do “Lobão” foram marcados por Erick Lacerda, Cauã Rocha, Victhor Pará e Neto.

Com o resultado, o Grêmio chega aos 25 pontos, mantém a quinta colocação e garante classificação antecipada para as quartas de final da competição, ficando a apenas um ponto do G4.

A equipe agora entra na última rodada com a vaga assegurada e segue firme na briga por uma melhor posição na tabela visando vantagem na fase decisiva.

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