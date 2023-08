Grêmio fica no zero no Luisão e se classifica com empate em Assis

Agradecer aos céus: Grêmio ficou devendo futebol e foi beneficiado com o empate entre Vocem e América - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Um teste para cardíaco no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. O Grêmio empatou em 0 a 0 com o União Barbarense na tarde deste sábado, 19, pela última rodada do grupo 15 da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B. Porém, os jogadores estavam ainda de olho na outra partida do grupo, em Assis, entre Vocem e América, que empataram em 2 a 2 no estádio municipal Antonio Viana.

Com a combinação dos resultados, o Grêmio se classificou em segundo lugar com 7 pontos para as quartas de final. O Barbarense foi o primeiro, com 10 pontos. América (7) e Vocêm (6) “morreram” abraçados.

Entretanto, uma vitória simples classificaria o Grêmio sem depender de resultados. Neste quesito, a equipe do técnico Marcus Vinícius ficou devendo. Os atletas não desempenharam bem as funções. Mostraram um futebol nervoso e pouco criativo. A pressão pela vitória influiu no rendimento do time, que pouco produziu, proporcionando ao longo dos 90 minutos, um futebol muitas vezes truncado.

Já o Barbarense fez a sua parte. Conseguiu impedir as principais jogadas gremistas, teve boas chances e se classificou com o resultado.

O JOGO

Apesar da necessidade da vitória gremista, a primeira etapa no Luisão pode ser definida em três etapas. Nos 10 minutos iniciais, surpreendentemente, o União Barbarense se lançou ao ataque e criou boas chances de gol.

Dos 10 aos 25 minutos, após orientações de Marcus Vinícius, o Grêmio passou a controlar e criar boas chances de gol, dando a entender que até poderia sair vencedor.

Porém, nos 10 minutos finais, a partida caiu em intensidade e o jogo ficou “chato”, com o jogo se concentrando no meio campo e nada de chances de gol.

Para se ter uma ideia, no primeiro tempo, os goleiros Murillo e Ivo Ricardo foram meros expectadores e o 0 a 0 fez justiça pela pouca criação de Grêmio e Barbarense.

Na etapa final, a partida foi bem disputada. O Grêmio não apresentou seu melhor futebol e o União Barbarense equilibrou as ações e saia em rápidos contra-ataques.

Porém, chances claras de gol foram poucas e o lance de maior emoção na etapa final coube ao time visitante que teve a chance de marcar em duas vezes, em um único lance, quando apareceu primeiramente o goleiro Murillo para uma excelente defesa e na sequência, Matheus Brandão evitou o gol certo.

