Grêmio faz uma boa apresentação e vence sem sustos a Matonense

Gustavo Cabelo comemora com técnico Marcus Vinícius o gol que abriu o caminho da primeira vitória do Lobo - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Foram necessárias cinco partidas, mas o Grêmio São-carlense conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A4. Na tarde deste sábado, 8, pela quinta rodada, fez 2 a 0 na Matonense no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Com a vitória, o Grêmio foi a 6 pontos e abriu distância da zona da degola. Por outro lado, deu um grande passo e se aproximou do G8, ficando a 1 ponto do União Barbarense, o 8º colocado.

Os gols gremistas saíram na etapa final, anotados por Gustavo Cabelo aos 3 minutos, novamente o melhor jogador do time e Bruninho, de falta, aos 40 minutos.

O Grêmio fez uma apresentação sólida, de bom futebol. No primeiro tempo, provavelmente a ansiedade e a pressão pela vitória fez com que os atletas errassem muitos passes e se posicionassem mal em campo, apesar do domínio territorial.

Na etapa final, com novas determinações do técnico Marcus Vinícius, o time foi mais racional, valorizou ainda mais a posse de bola e ocupou os espaços. Os gols saíram naturalmente e a vitória por 2 a 0 foi pouco pelo futebol e as chances criadas na etapa final.

O jogo

O primeiro tempo foi todo o Grêmio São-carlense, a ponto de Lucas Alves que completou 50 jogos, não fazer uma defesa sequer. Porém, o domínio não foi com um futebol vistoso, devido a muitos erros de passe e de posicionamento do time do técnico Marcus Vinícius.

Mesmo assim, o Grêmio teve a posse de bola e não deixou a Matonense jogar. Criou pelo menos três chances para marcar e uma delas, aos 15 minutos Vitor Gabriel chutou para uma bela defesa de Nathan.

Na primeira etapa o Grêmio teve um gol anulado. Quando Deivid Batista cabeceou a bola e venceu Nathan, mas a árbitra Ana Carolina Deleutério viu falta do atacante no defensor Luís Guilherme, do time visitante.

Na etapa final, o Grêmio voltou mais disposto e com novas orientações de Marcus Vinícius e deu certo. Logo aos 3 minutos, Luiz Henrique recebeu a bola no meio campo e em velocidade procurou um companheiro e achou Gustavo Cabelo livre de marcação que ajeitou a bola e o corpo e fuzilou da intermediária. A bola foi morrer no canto esquerdo alto de Nathan, fazendo Lobo 1 a 0.

Em desvantagem, nos minutos seguintes a Matonense fez uma marcação alta e tentou uma pressão no Grêmio, e chegou a levar um pouco de perigo.

Mas o técnico Marcus Vinícius fez todas as substituições previstas e deu sangue novo ao Grêmio que passou a dominar novamente a partida e criou chances. Mas, no momento da conclusão, a pontaria dos jogadores gremistas estava ruim.

Mas, aos 40 minutos, após Joãozinho sofrer falta em um rápido contra-ataque, o atacante Bruninho foi o encarregado para cobrar a infração e o fez com perfeição, chutando sem chances para Nathan, fazendo 2 a 0.

Mesmo com a vantagem o Grêmio continuou no ataque e tentou ampliar até o apito final da árbitra. Enfim, os atletas comemoraram a primeira vitória na A4.

