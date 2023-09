Grêmio faz o “jogo da vida” no Luisão

Um ano em 90 minutos: Grêmio joga para conquistar o acesso a A3. Tem que golear o União - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

O trabalho feito ao longo de 2023 será colocada à prova a partir das 15h deste sábado, 16, quando o estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, recebe o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Série B. O Grêmio São-carlense terá pela frente o União São João de Araras que abriu uma boa vantagem no jogo de ida ao fazer 3 a 1 no estádio municipal Hermínio Ometto.

Com os desfalques de Gabriel Barbosa (expulso) e Emerson e Eduardo (terceiro cartão amarelo), o time do técnico Marcus Vinícius faz o jogo da vida. Terá que vencer por dois gols de diferença para levar a disputa para as penalidades máximas ou então, um placar superior para reverter a vantagem e conquistar o sonhado acesso à Série A3 do Paulista em 2024.

“Sem dúvida é o jogo que vai resumir o ano em 100 minutos (com acréscimos). Vamos entrar muito focados e com atitude diferente do que foi no sábado passado para revertermos essa desvantagem”, disse o treinador gremista.

Marcus Vinícius fez ainda um apelo para que, pela terceira vez no ano, seja batido o recorde de público. Para ele, fundamental o Luisão lotado para dar uma força extra para os atletas. “É fundamental a presença do torcedor. Cria-se uma atmosfera favorável e incentiva esses meninos durante a partida a buscar o resultado e consequentemente o acesso”, relatou.

Paciência e equilíbrio

Se no “primeiro round” deu União, a expectativa é de que o Lobo da Central consiga a superação para chegar ao placar favorável. Entretanto, o treinador são-carlense disse que os atletas tem que manter o equilíbrio e paciência.

“Temos 90 minutos para buscar dois gols”, alertou. Entretanto, deixou no ar que o time terá uma postura diferente no gramado para surpreender o União. “Vamos em busca desse acesso. Acreditamos demais e vamos lutar até o fim por ele”, prometeu.

Equipe forte

Mesmo com a ausência do meia Valdívia, expulso no jogo de Araras, ao se desentender com o lateral Gabriel Barbosa, também expulso, Marcus Vinícius garantiu que o União tem um grupo forte.

Valdívia desequilibrou na primeira partida da semifinal. “É um jogador importante para eles, mas o União tem um ótimo elenco e quem entrar vai dar a vida no jogo. Temos que nos preocupar em eliminar o jogo deles e encaixar o nosso para conquistarmos esse acesso”, reforçou.

Em Taquaritinga

No sábado, 16, às 15h, no estádio municipal Adail Nunes da Silva, o Taquaritinga recebe a visita do Catanduva. No primeiro jogo, no estádio municipal Sílvio Salles, o CAT levou a melhor e venceu por 1 a 0. Agora, em casa, pode até empatar que garante o acesso.

Leia Também