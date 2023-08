Grêmio faz “barba e cabelo” no Paulista sub11/sub13

Pequenos Lobos comemoram vitória: “barba e cabelo” no Luisão - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Enfim, as pazes com a vitória. E em dose dupla, após duas rodadas consecutivas de maus resultados. As equipes sub11/sub13 do Grêmio São-carlense conquistaram expressivos resultados na fase de classificação do Campeonato Paulista.

Os pequenos Lobos fizeram “barba e cabelo” em rodada dupla realizada na manhã de domingo, 27, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

No primeiro jogo, o sub11 venceu por 2 a 1, gols de Davi Zanata e Lucas Errero. Já no sub13, uma goleada para “lavar a alma”. Felype Brasília (dois), João Carpim e Ruan marcaram e o Greminho fez 4 a 1 no time de Matão.

Leia Também