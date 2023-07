Grêmio faz a melhor partida na Bezinha e 'engole' o Fefecê

Salto de olho no primeiro acesso: Grêmio mais próximo da A4 - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

O Fernandópolis em 90 minutos, teve apenas duas chances de gol (ambas no primeiro tempo) e conseguiu fazer um gol. Portanto, 50% de aproveitamento. E foi só. O time visitante pouco produziu graças a uma partida sólida e com autoridade do Grêmio São-carlense que fez até aqui, a melhor apresentação no Campeonato Paulista da Série B.

Na tarde desta quarta-feira, 5, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Lobo venceu de virada o Fefecê por 3 a 1, gols de Paulo Victor (uma pintura), Zé Vítor e Kriguer. Júnior fez o gol dos visitantes. A partida foi pela segunda rodada da segunda fase. O único ponto negativo foi a substituição de Herbert ainda na etapa inicial que saiu contundido de campo.

O Grêmio São-carlense foi senhor absoluto das ações. Com um esquema de jogo bem definido pelo técnico Marcus Vinícius, venceu com autoridade e assumiu a liderança do Grupo 12 com 4 pontos. Fefecê e Jabaquara possuem 3 e Rio Branco, apenas 1.

Com a conquista dos 3 pontos, o Lobo deu um salto em busca do primeiro acesso em 2023 e mostrou que o trabalho realizado pelo técnico Marcus Vinícius dá resultados positivos, já que a equipe ao longo da partida, além de apresentar um esquema de jogo definido, apresentou e ‘abusou’ de várias jogadas ensaiadas, tanto nas saídas de bola, cobranças de faltas e de escanteios.

A PARTIDA

O primeiro tempo foi de um jogo bem disputado, porém com poucas chances de gol. Como na maioria das partidas, levando em conta o esquema de jogo adotado pelo técnico Marcus Vinícius, o Lobo da Central teve mais a posse de bola. Já o Fefecê não praticava a marcação alta e povoou o meio campo.

Com isso, o Grêmio teve dificuldades em criar lances de gol e a partida se encaminhava para um 0 a 0 na etapa inicial. Mas aos 30 minutos em um raro ataque, o time visitante fez 1 a 0 com Júnior tocando de dentro da pequena área sem chance para Murillo.

Porém, a resposta gremista foi rápida e aos 33 minutos em uma cobrança perfeita, Paulo Victor empatou, chutando no ângulo esquerdo do goleiro Rafael.

No minuto seguinte, o Fefecê assustou novamente com duas boas chances de gol em um mesmo lance. No restante da etapa inicial, um jogo truncado.

Na etapa final, com novas orientações de Marcus Vinícius o Grêmio voltou com um futebol ainda mais sólido. Toques rápidos e a insistência em jogadas ensaiadas. Tanto em faltas, como em escanteio.

Justamente em um tiro de canto cobrado rapidamente, Chagas e Eduardo envolveram a zaga do Fefecê. A bola foi tocada para Zé Vitor, sem marcação que chutou colocado. A bola chegou a desviar na zaga e entrou no canto esquerdo baixo de Rafael, que nada pode fazer. Era a virada gremista, aos 14 minutos.

Após o gol, gradativamente o Fefecê foi se soltando, mas não conseguia penetrar na zaga gremista. O time são-carlense optou por fazer uma marcação mais baixa, mas manteve a partida sob controle. O suficiente para não permitir chances de gol ao visitante e conquistar a primeira vitória na segunda fase da Bezinha.

Entretanto, para ‘abusar’ das jogadas ensaiadas, o ‘tiro de misericórdia’ foi dado aos 46 minutos. Chagas tocou para Zé Vitor em cobrança de escanteio que achou Kriguer entrando livre na área. O meia só colocou no ‘encantado’ canto esquerdo de Rafael para fazer 3 a 1.

O próximo compromisso do Grêmio será sábado, 8, às 16h, também no Luisão, no encerramento do primeiro turno da segunda fase.

DEU JABAQUARA

Ainda pelo grupo 12, no estádio Espanha, em Santos, o Jabaquara se reabilitou na Bezinha. Recebeu a visita do Rio Branco de Americana e venceu por 2 a 0, gols de Iguinho, ambos no segundo tempo.

