Grêmio estreia na segunda fase da Bezinha e foca primeiro acesso

Em Americana, Grêmio São-carlense busca uma estreia com uma boa vitória na segunda fase - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Com a segunda melhor campanha do grupo 3 na primeira fase (com 20 pontos em 10 partidas, através de seis vitórias, dois empates e duas derrotas – 12 gols pró e 5 gols contra), o Grêmio São-carlense inicia neste sábado, 1, a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.

O primeiro desafio será em Americana. A partir das 15h, no estádio municipal Décio Vitta, encara o tradicional Rio Branco pela primeira rodada do grupo 12, que tem ainda Fernandópolis e Jabaquara de Santos.

O técnico Marcus Vinícius terá o grupo completo para este importante desafio e a primeira meta está traçada: se garantir entre os 16 classificados para a terceira fase e assim garantir o primeiro acesso previsto para esta temporada: ingressar na A4. Para tanto, a equipe terá que ficar entre as duas primeiras colocadas no grupo ou, na pior das hipóteses estar entre um dos quatro melhores terceiros colocados (índice técnico) desta fase que tem seis grupos com quatro times cada.

“GRANDE JOGO”

Ansioso e cheio de expectativa, o técnico Marcus Vinícius disse que a partida contra o Rio Branco será muito difícil, já que o Tigre de Americana tem um grupo competitivo e qualificado. “Jogo difícil. O Rio Branco é uma grande equipe, com um treinador que já nos conhece bem. Será um grande jogo e o detalhe pode definir essa partida”, disse, salientando que esta nova fase é uma experiência diferenciada para o grupo gremista.

“Acho que é o momento mais importante do Grêmio, pois vale acesso a uma divisão superior. Então temos que estar muito motivados e comprometidos com essa nova fase que se inicia”, disse.

Contra o Rio Branco, Marcus Vinícius não revelou qual será a melhor estratégia, quanto a colocar um time ofensivo com marcação alta. Ou ser mais cauteloso. “Estamos analisando e buscando a melhor estratégia para este jogo que será muito difícil. Posso dizer apenas que estamos em um bom momento, fizemos uma boa primeira fase e estamos conscientes da responsabilidade que temos pela frente e muito focados nessa segunda fase”, salientou.

