Grêmio estreia em Santa Bárbara na terceira fase

A bola rola pela terceira fase e o Grêmio pega a Barbarense, fora de casa - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Sábado, 29, a partir das 15h, a bola começa a rolar pela terceira fase do Campeonato Paulista da Série B. A partir de agora, restam apenas 16 equipes e a preocupação quanto ao possível rebaixamento para a quinta divisão do futebol paulista em 2024 deixou de estiver para as agremiações que permanecem na competição.

A partir de agora, todas focam exclusivamente o acesso a Série A3, pois já estão garantidas na quarta divisão, série A4 ou B1, também criada este ano pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Mas para se manterem vivas de olho no acesso, as 16 equipes terão inicialmente que se classificar para as quartas de final. Para tanto, divididas em quatro grupos, irão jogar em turno e returno e as duas primeiras equipes irão se classificar. As restantes estarão automaticamente eliminadas.

Nesta nova série, o Grêmio está no grupo 15, ao lado de América, Vocem e União Barbarense, que será o adversário de estreia, no estádio municipal Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D’Oeste. Depois, na sequência, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, irá enfrentar América e Vocêm de Assis.

A nova composição dos grupos, bem como a rodada de estreia seguem abaixo:

GRUPO 13

XV de Jaú

União São João

Nacional

Joseense

GRUPO 14

Penapolense

Jabaquara

Catanduva

Rio Branco

GRUPO 15

Vocem

Grêmio São-carlense

União Barbarense

América

GRUPO 16

SKA Brasil

Taquaritinga

Independente

Francana

Primeira rodada

Sábado, 29

15h – Nacional x União São João

15h – Rio Branco x Penapolense

15h – União Barbarense x Grêmio São-carlense

16h – Catanduva x Jabaquara

17h – Independente x Taquaritinga

Domingo, 30

10h – Joseense x XV de Jaú

10h – Francana x SKA Brasil

15h – América x Vocem

