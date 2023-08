Grêmio está a quatro jogos do acesso à A3

Barbarense em dose dupla: nas quartas, Grêmio terá duas partidas complicadas contra um adversário já conhecido - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A terceira fase do Campeonato Paulista da Série B colocou a prova não só a questão técnica, mas, principalmente, o emocional de todos os integrantes do Grêmio São-carlense. O Grupo 15 foi um “teste cardíaco”, onde o clube começou com duas derrotas e foi buscar a vaga para as quartas de final somente na última rodada, em um sofrido empate em 0 a 0 com o União Barbarense, na tarde de sábado, 19, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

Porém, para confirmar a classificação para a fase do mata-mata, foram necessários seis eternos minutos, já que o Lobo da Centra, foi beneficiado pelo empate entre Vocem e América (2 a 2), em Assis. Desta forma, o time comandado pelo técnico Marcus Vinícius está a quatro jogos do tão sonhado acesso à Série A3 do Campeonato Paulista, em 2024.

“Chegamos às quartas de final pelo terceiro ano seguido”, comemorou o técnico, com a voz rouca, ao final da partida. “Agora é comemorar, vibrar e curtir este momento, que vai até terça-feira (22), quando retornaremos para o início dos trabalhos de olho no mata-mata”, explicou.

Ainda no gramado do Luisão, Marcus disse que o Grêmio merecia uma melhor sorte, pois, em sua análise, o primeiro tempo da equipe foi superior ao do Barbarense. “Tivemos mais volume de jogo. Mas no segundo tempo a partida foi mais equilibrada. Mas quero agradecer aos torcedores, aos atletas pela atmosfera criada. O apoio foi fundamental”, disse.

AGORA, BARBARENSE

Restam oito equipes na Bezinha e quatro confrontos. Após o encerramento da terceira fase, coincidentemente o Grêmio encara novamente o Barbarense, um dos recentes adversários.

Nesta fase, em Santa Bárbara, os anfitriões levaram a melhor e venceram por 1 a 0. No returno, 0 a 0 no Luisão. Por ter a segunda melhor campanha entre os classificados, o Grêmio fará o segundo e decisivo jogo em casa. O primeiro das quartas de final, na casa do adversário.

Marcus espera duas partidas complicadas, ainda mais levando em consideração que as duas equipes se conhecem. “Acredito em dois jogos parelhos. E além de uma boa preparação, será fundamental a presença dos torcedores. Agora é mata-mata e apenas um segue. Estamos a quatro jogos do esperado sonho e vamos trabalhar para chegar à semifinal. Momento de muito foco e concentração”, finalizou.

