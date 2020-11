Grêmio encara Inter para se aproximar da classificação na Série B

João Pedro (em primeiro plano) está otimista, mas disse que encontro contra a Inter é perigoso: "temos que saber jogar o jogo".. - Crédito: Marcos Escrivani

Com 9 pontos no grupo 3 e a melhor campanha até aqui entre os terceiros colocados entre os sete grupos que disputam a Série B do Campeonato Paulista da Série B, o Grêmio São-carlense estará em ação a partir das 15h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira e encara o eliminado Internacional de Bebedouro que soma apenas um ponto positivo.

Caso consiga a vitória e vá a 12 pontos e conte com os tropeços de Rio Branco e Mauaense, o Grêmio pode garantir a classificação da equipe para a segunda fase da competição, quando começa o mata-mata entre as 16 equipes que serão qualificadas.

Também nesta terça-feira, no mesmo horário, no estádio Zezinho Magalhães, o XV de Jaú (9 pontos) recebe a visita da já classificada Francana (14 pontos). O Galo da Comarca joga pela vitória para manter as chances de classificação.

FRANCO ATIRADOR

Podendo contar com o retorno do atacante Rodolfo, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com a Francana, fica à disposição do técnico Marcus Vinícius. Wallace, por sua vez, é dúvida. Nenhum atleta está infectado pela Covid-19. Desta forma, o Grêmio terá praticamente força máxima para encarar o Internacional que, eliminado, é franco atirador.

Marcus não se sente confortável com a situação e encara a partida como o “jogo do ano”. “A carga de responsabilidade é grande. A gente não sabe como o Inter vai jogar e pode aprontar uma correria. Não podemos nos desorganizar e ser um time eficiente e inteligente”, afirmou, salientando que pode fazer alterações. “É uma decisão e temos que vencer. Não estou preocupado se é goleada ou não. Temos que fazer um gol e construir a vitória com sabedoria. Gols são consequência daquilo que você produz ao longo dos 90 minutos”, analisou, acreditando que o Inter será o jogo mais difícil até aqui. “O adversário não tem compromisso com mais nada. Somente cumprir tabela. Mas o que me deixa muito otimista é que nossos atletas aprenderam a lidar com as situações que se apresentam a cada partida”, emendou.

SABER JOGAR

João Pedro que foi personagem principal do gol da Francana, ao dar, involuntariamente o passe para o atacante adversário fazer o gol de empate, não escondeu a chateação com o episódio. “Fui tentar desarmar o atleta sem fazer falta. Fui preciso nisso, mas a bola sobrou para o atacante da Francana”, lamento.

O atleta são-carlense afirmou que isso faz parte do passado e a sua preocupação agora é saber vencer o Inter em casa. “Temos que saber jogar o jogo e saber o que fazer a bola. Ser organizado em campo e ter muita paciência”, comentou, salientando que a partida se perigosa.

“Na teoria, enfrentar um time eliminado parece ser fácil. Mas quando a bola rola...”, ponderou. “Os adversários, a princípio, podem até estar desmotivados, mas não podemos correr risco e achar que podemos ganhar a qualquer momento. Temos que manter a seriedade e buscar a vitória e construir um bom jogo. Após o término da partida ai vamos fazer uma análise de como nos comportamos”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também