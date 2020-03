Grêmio encara Ferroviária em jogo-treino; “hora de assimilar filosofia de trabalho”

Marcus Vinícius durante treino no Zuzão: “estamos começando a trabalhar com a bola” - Crédito: Marcos Escrivani

Com vistas à estreia na Série B do Campeonato Paulista, quando recebe o América de Rio Preto, domingo, 17 de abril, às 10h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Grêmio São-carlense tem neste sábado, 14, a partir das 9h30 no Pinheirinho, em Araraquara, o segundo jogo-treino. Encara o sub-20 da Ferroviária.

No primeiro, sábado passado, foi a Piracicaba e venceu o sub20 do XV local. O técnico Marcus Vinícius salientou ao São Carlos Agora que os jogadores estão saindo do treino de base, onde focou a parte física e agora passam a ganhar uma sequência de jogos-treino com intuito de intensificar as questões técnicas e táticas.

“Nestas partidas o que menos importa são os resultados. Minha preocupação é com relação a evolução e ver se os atletas estão assimilando a minha filosofia de trabalho. A partir daí começo a formar uma base para a estreia no campeonato”, sintetizou o treinador do Grêmio.

