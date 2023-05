Grêmio empata no sub15 e se complica no sub17

Sub15 conseguiu um bom resultado em Araraquara e respira no Paulista - Crédito: Divulgação

As equipes sub15 e sub17 do Grêmio São-carlense estiveram em ação na manhã de sábado, 27, pela fase de classificação do Campeonato Paulista das categorias. A jornada foi apenas razoável em Araraquara. Contra a Ferroviária, um empate e uma derrota no estádio municipal Cândido de Barros.

Com os resultados, o sub15 ainda reúne boas chances de classificação para a segunda fase. Já o sub17, com a derrota, se complicou.

A primeira equipe a estar em ação na rodada dupla, o sub15 enfrentou o líder do grupo 4 e conseguiu um bom resultado ao empatar em 1 a 1. Com isso a AFE foi a 19 pontos e o Grêmio, em terceiro, soma 14.

Já o sub17 sofreu um duro revés ao perdeu por 3 a 0 e viu a Ferroviária ir a 12 pontos e assumir a terceira colocação do grupo 4. O Grêmio estacionou nos 10 e caiu para a quarta colocação.

No próximo sábado, 3, as duas equipes enfrentam o Taquaritinga, na casa do adversário.

SÃO CARLOS

O final de semana foi feliz para o São Carlos em ambas as categorias no grupo 4. Mesmo eliminadas, venceram no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, na manhã deste sábado.

Na oportunidade, enfrentam o Taquaritinga e tanto no sub15, como no sub17, as vitórias foram por 2 a 0.

O sub15 foi a 8 pontos e o CAT permaneceu sem nenhum ponto somado. Já o sub17 foi a 5 pontos e os visitantes permaneceram na segunda colocação, com 13 pontos.

Na próxima rodada, também no Luisão, o São Carlos recepciona o Novorizontino. A rodada dupla será sábado, 3, a partir das 9h.

SUB20

Na tarde de domingo, 28, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão, o São Carlos esteve em ação pelo Paulista sub20. Enfrentou o Rio Claro e empatou em 1 a 1.

Com o resultado, a Águia chegou aos 7 pontos, enquanto que o adversário foi a 8. Sem chances de classificação, em 5º lugar no grupo 5, o time são-carlense joga no próximo domingo, 4, às 15h, em Limeira, quando encara a Inter no estádio Major José Levy Sobrinho.

