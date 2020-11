Grêmio empata com o XV de Jaú com gol nos acréscimos

Jogador do Grêmio disputa bola no ataque: Lobo ficou devendo - Crédito: Marcos Escrivani

Com um gol do zagueiro Luiz Henrique aos 51 minutos do segundo tempo, o Grêmio São-carlense empatou em 1 a 1 com o XV de Jaú na manhã deste domingo, 1, pela última rodada do primeiro turno da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B.

O time orientado pelo técnico Marcus Vinícius não fez uma boa apresentação no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, principalmente no primeiro tempo, quando o time visitante teve mais volume de jogo.

Com o resultado, o Lobo da Paulista terminou o turno com 5 pontos ganhos e na terceira colocação, enquanto o XV totalizou 8 e ficou com o segundo lugar. A Francana, que folgou na rodada, ficou com 10 pontos e na liderança do grupo 3. A Matonense que venceu a Inter, em Bebedouro neste sábado, 31, pela contagem mínima ficou com 3 pontos e o adversário, na lanterna, com apenas 1.

FALTOU CRIATIVIDADE

O Grêmio fez até aqui a sua pior apresentação na Série B. No primeiro tempo, o XV de Jaú apresentou mais volume de jogo e não permitiu uma reação do time são-carlense que teve apenas duas excelentes chances de marcar.

Com o time mais compacto e criativo, o XV levava mais perigo ao gol de Lucas Alves e fez 1 a 0 através de Vinícius Oliveira, que aproveitou falha da zaga gremista.

Nos primeiros 45 minutos, o Grêmio errou muitos passes e proporcionou ainda outros bons ataques do Galo da Comarca.

Na etapa final, Marcus Vinícius modificou a equipe, mas as alterações não surtiram o efeito desejado, uma vez que o Grêmio levava pouco perigo ao gol jauense.

Nem mesmo a expulsão de Café, após falta violenta em Cleitinho, alterasse o panorama do jogo. O Grêmio, com um atleta a mais, dominou a partida, mas o goleiro jauense não fez defesas difíceis.

O nervosismo são-carlense, aliada a muita ansiedade e pouca criatividade, fez com que o jogo se tornasse tenso e com muitas bolas levantadas para a área quinzista, consagrando os zagueiros do time verde e amarelo.

Porém, na base da vontade e da garra, com o desespero do goleiro Lucas Alves e no último escanteio do jogo, o Grêmio foi premiado, com o zagueiro Luiz Henrique marcando de cabeça e empatando a partida.

