Grêmio e São Carlos terminam participação no Paulista sub15/sub17 com derrotas

Derrota tirou a possibilidade de classificação do sub15 do Grêmio para a segunda fase do Paulista - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Grêmio São-carlense e São Carlos encerraram na manhã deste sábado, 10, as suas participações no Campeonato Paulista sub15/sub17. O sub15 do Lobo da Central era a única que tinha chances de seguir do torneio, porém foi derrotada em casa e acabou eliminada.

As equipes gremistas jogaram em casa e receberam no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Sertãozinho pela última rodada da fase de classificação do grupo 4. Se vencesse, poderia se classificar e dependia apenas de suas forças. Mas o time visitante surpreendeu e venceu por 2 a 1. Com isso a equipe permaneceu com 17 pontos e foi eliminada na terceira colocação. O Sertãozinho foi a 11.

Em seguida, o sub17 se despediu com vitória, ao vencer o Touro dos Canaviais por 2 a 1. Assim a equipe foi a 13 pontos e o Sertãozinho estacionou nos 7 pontos.

GOLEADAS

No estádio municipal Dr. Cândido de Barros, em Araraquara, o São Carlos sofreu duas vexatórias goleadas. No sub15 levou 6 a 2 da Ferroviária que terminou na liderança do grupo 4 com 25 pontos. A Águia, ficou com 8.

No sub17 os araraquarenses mandaram 5 a 0 em cima dos são-carlenses e chegaram a 18 pontos, na segunda colocação. O São Carlos terminou na lanterna com 5 pontos.

NOVA GOLEADA

Pelo Paulista sub20, na tarde de domingo, 11, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o São Carlos encarou o líder Lemense pela fase de classificação do estadual e sofreu mais uma goleada.

O time visitante aplicou 5 a 0 e chegou aos 21 pontos. Já o São Carlos amarga a lanterna, com apenas 5.

