Grêmio convoca torcida de olho na semi da Bezinha

Empate garante Grêmio na semifinal da Bezinha: Jogo no Luisão promete ser tenso - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Recorde de público e esquecer a vantagem adquirida no primeiro jogo das quartas de final. Com esta expectativa e pensamento, jogadores e comissão técnica do Grêmio aguardam, ansiosos, o segundo jogo das quartas de final da Série B do Campeonato Paulista.

O decisivo jogo acontece a partir das 15h deste sábado, 2, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Com a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, em Santa Bárbara d'Oeste, o Lobo joga pelo empate. Derrota pelo mesmo placar, a decisão do classificado vai para as penalidades máximas. Para garantir vaga direto à semifinal, o time visitante tem que vencer por dois ou mais gols de diferença.

O Grêmio São-carlense está pronto e completo para o desafio. Exceção à Herbert. O meia se lesionou e não deve jogar mais na Bezinha. O restante do elenco está à disposição do técnico Marcus Vinícius que descartou jogar com o regulamento.

"Vamos em busca da vitória, respeitando demais o Barbarense. Mas estamos na nossa casa, com apoio do nosso torcedor", ressaltou o comandante.

Para esta partida, a direção do Lobo espera um novo recorde de público. Superior a mil expectadores. De acordo com Marcus Vinícius será fundamental para que os atletas tenham uma injeção de incentivo a mais. "Acredito que o torcedor vai comparecer e bater o recorde de público sim. Ele será muito importante para incentivar esses meninos em busca da classificação", pontuou.

Melhor estratégia

Como o "segredo é a arma do negócio", o técnico gremista não revelou como o time irá para a decisiva partida. Disse apenas que estudou a melhor maneira e conversou bastante com os atletas.

"Estamos revendo os jogos para ver a melhor estratégia para minimizar o que adversário tem de melhor e encaixar nosso jogo. A vantagem só vai começar a ser válida nos minutos finais do jogo caso esteja empatado. Então temos que jogar para vencer e estar com nível de concentração altíssimo, pois vale vaga na semifinal da competição", disse.

Mais três decisões

Além de Grêmio x União Barbarense, mais três jogos irão definir os semifinalistas da Bezinha. Coincidentemente, nas partidas de ida das quartas de final, todos terminaram empatados. Desta forma, quem vencer (por qualquer contagem), garante a vaga. Mas caso ocorra empates, os classificados sairão após cobranças de penalidades máximas.

Às 15h deste sábado, 2, no estádio municipal Taquarão, o Taquaritinga recebe a visita do Rio Branco de Americana. No mesmo horário, no estádio municipal Hermínio Ometto, o União São João enfrenta o Nacional da capital.

O último semifinalista será conhecido a partir das 16h. No estádio municipal Sílvio Salles, o Catanduva encara a Francana.

