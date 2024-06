SIGA O SCA NO

Campeão pelo ABC/RN é reforço do Grêmio - Crédito: Divulgação

Sob o comando do técnico Alexandre Grasseli, o Grêmio São-carlense continua a série de contratações visando a Copa Paulista e no final de semana anunciou a aquisição do atacante Ferreira, 22 anos, natural de Belo Horizonte/MG.

Ferreira vestirá a camisa do Grêmio pela primeira vez e sagrou-se campeão potiguar com o ABC/RN. O atacante possui passagem pelo Paulista/SP, Aparecidense/GO e Araxá/MG.

