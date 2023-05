Grêmio consegue vitória tranquila e faz 2 a 0 no Mogi

SIGA O SCA NO

Jogadores comemoram o gol de Chagas, que abriu o caminho da vitória gremista - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

No encerramento do primeiro turno do Campeonato Paulista da Série B, o Grêmio São-carlense conseguiu uma importante vitória na tarde desta segunda-feira, 22. Pelo Grupo 3, estádio municipal José de Araújo Lima, em Amparo, venceu o Mogi Mirim por 2 a 0 e foi a 10 pontos. Assumiu a segunda colocação e manteve 100% de aproveitamento fora de seus domínios.

No próximo final de semana terá pela frente o líder XV de Jaú, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. No primeiro turno, vitória fora pela contagem mínima.

Com gols de Chagas e Pedrão, o Lobo da Central foi senhor absoluto da partida. Com mais posse de bola e um esquema de jogo onde fez marcação alta em vários momentos, o time do técnico Marcus Vinícius se impôs. Fez dois gols e poderia ter concluído pelo menos mais quatro chances claras.

O JOGO

No primeiro tempo, o Grêmio foi absoluto da partida. Até aos 20 minutos controlou as ações e não deu chances ao Sapão da Mogiana. Rodrigo Sabará chegou a perder um gol incrível de dentro da pequena área.

Mas de tanto insistir, aos 24 minutos, o Lobo fez 1 a 0 com um chute de Chagas de fora da área no canto direito do goleiro Endrio, que nada pode fazer.

Após o gol, o time do técnico Marcus Vinícius. Teve a posse de bola, mas não se arriscou tanto quanto antes. O Mogi, que também não se arriscava, fez com que a partida perdesse a intensidade.

Na etapa final, em busca do empate o Mogi Mirim foi mais incisivo nas jogadas de ataque e deu espaço para o Grêmio São-carlense que passou a utilizar os contra-ataques.

Pelo menos mais duas chances claras de gol foram criadas pelo time são-carlense. Mas todas desperdiçadas pelos jogadores gremistas.

Correndo o risco da zona da degola, nos 20 minutos finais, mais na garra do que na técnica, o Mogi Mirim foi ao ataque e foi beneficiado por uma certa displicência dos jogadores gremistas que passaram a errar passes em demasia, colocando em risco o gol defendido por Murilo, que não fez uma grande defesa.

Mas, aos 30 minutos, em um dos ataques lúcidos do Grêmio, Eduardo cruzou da direita e Pedrão, livre dentro da pequena área cabeceou sem chances para Endrio e ampliou para 2 a 0.

Com a vantagem tranquila, Marcus Vinícius passou a rodar o time. Preservar os titulares e dar chances para outros jogadores na importante vitória gremista pelo grupo 3 na Bezinha.

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú, 12 pontos

Grêmio São-carlense, 10

União São João, 8

Independente, 7

Mogi Mirim, 3

São Carlos, 3

