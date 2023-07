Grêmio conhece “novos obstáculos” na Bezinha

Grêmio vai ter adversários ‘cascudos’ na terceira fase da Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Após os término da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B, foram definidos os 16 classificados para a terceira fase. A partir de agora, as equipes buscam as duas vagas de olho no acesso à Série A3 em 2024.

Com a primeira colocação no grupo 12, com 12 pontos e a quarta melhor campanha geral da competição, o Lobo da Central está no grupo 15, ao lado do Vocem de Assis (ainda invicto na Bezinha), União Barbarense e América de São José do Rio Preto.

Os jogos da terceira fase começam no próximo final de semana e de acordo com o regulamento da Bezinha, serão realizados dois turnos e os dois primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final. O primeiro adversário gremista deve ser a Barbarense, em Santa Bárbara d’Oeste.

Sobre o novo grupo, o técnico Marcus Vinícius fez uma análise, onde não escondeu uma certa dose de preocupação, mas mostrou otimismo.

“É um grupo difícil, pesado. Mas estamos preparados. O Vocem está invicto, o América em ascensão e a Barbarense chega com moral, pois conseguiu a vaga na última rodada. Vamos intensificar os trabalhos e nos preparar bem. Queremos a vaga para as quartas de final e vamos em busca dela”, disse o treinador gremista.

OS GRUPOS DA BEZINHA

GRUPO 13

XV de Jaú

União São João de Araras

Nacional de São Paulo

Joseense, de São José dos Campos

GRUPO 14

Penapolense

Jabaquara de Santos

Catanduva

Rio Branco de Americana

GRUPO 15

Vocem de Assis

Grêmio São-carlense

União Barbarense

América de São José do Rio Preto

SKA Brasil de Santana do Parnaíba

Taquaritinga

Independente de Limeira

Francana

