Grêmio conhece novos adversários e foca primeiro acesso

Jogador gremista comemora gol diante do Mogi: agora, focar a segunda fase da Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Primeiro desafio concluído com êxito. Assim definiu o técnico Marcus Vinícius ao analisar a classificação do Grêmio São-carlense, que terminou em segundo lugar no Grupo 3 do Campeonato Paulista da Série B. Na tarde de sábado, 24, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, fez 3 a 0 no Mogi Mirim.

Além de escapar da primeira degola (quinta divisão do futebol paulista em 2024), o Grêmio foca agora o primeiro acesso na temporada, já que, caso consiga a vaga para a terceira fase, automaticamente estará na Série A4 no próximo ano, divisão recém criada pela FPF.

No final desta semana tem início a segunda fase da Bezinha e o Grêmio integra o grupo 12, ao lado do Jabaquara de Santos, Rio Branco de Americana e Fernandópolis. A tabela com as próximas partidas será divulgada nesta segunda-feira.

A certeza é que a partir de agora os jogos acontecem às quartas-feiras e domingos. Serão mais dois turnos (ida e volta) e cada equipe fará seis jogos. Os dois primeiros, mais os quatro melhores terceiros colocados de cada grupo, além de seguir no torneio, garantem o acesso a A4. Já os eliminados, também serão rebaixados à quinta divisão.

GRUPO COMPLICADO

Ao analisar o novo grupo, o técnico Marcus Vinícius salientou que os adversários são complicados. “O Rio Branco é tradicional, o Jabaquara tem um time muito qualificado e o Fernandópolis já foi campeão da divisão. Sem contar que agora teremos jogos no meio de semana. Teremos que trabalhar bem, analisar os adversários e intensificar as atividades, além de cuidar dos nossos atletas”, disse o treinador. “Peço a torcida que continue a acreditar na gente e nos incentivar. Vamos ter jogos às quartas e domingos e nesta segunda fase vamos em busca do primeiro acesso”, disse, ao se referir a Série A4.

