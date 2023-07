Grêmio atinge meta na Bezinha e agora foca primeiro acesso

Marcus Vinícius está satisfeito e otimista com campanha gremista na Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Por enquanto, as metas sendo traçadas com perfeição no Campeonato Paulista da Série B. Ao término do primeiro turno do grupo 12 (segunda fase), o técnico Marcus Vinícius, do Grêmio São-carlense disse em entrevista ao São Carlos Agora que o clube caminha “nos trilhos” e que a próxima meta é conquistar a vaga para a terceira fase e consequentemente o primeiro acesso a Série A4.

Até aqui, na contabilidade gremista, o clube tem cumprido o planejado. Na fase inicial se classificou com três rodadas de antecedência no grupo 3 e agora, na segunda fase, lidera com folga o grupo 12. Em 9 pontos disputados, conquistou 7 (duas vitórias – Fernandópolis e Jabaquara, em casa e um empate – Rio Branco, fora).

O jovem treinador gremista dirige o clube pelo quarto ano seguido em um dos trabalhos mais longevos do país, dando mostra que projetos a longo prazo propiciam trabalhos com metas e resultados positivos.

Especificamente sobre a Bezinha, Marcus Vinícius disse que os jogadores estão fazendo sua parte e com isso, os resultados acontecem e as propostas atingidas com maestria.

“A nossa meta era virar o turno inicial desta fase com 9 ou 7 pontos que nos daria uma condição boa na virada do turno e conseguimos atingi-la com muito trabalho e empenho de todos. Quando classificamos na primeira fase, com três rodadas de antecedência, começamos a executar o planejamento da segunda fase, inclusive fazendo uma semana com jogo de quarta (jogo treino) para justamente adaptar os atletas quanto antes com uma semana cheia”, comentou.

O treinador do Lobo da Central, em sua contabilidade, acredito que 9 pontos dá uma certeza sem pensar em uma eventual terceira colocação que pode ser concretizada com 8 ou 7 pontos. “Mas neste caso tem que olhar todos os grupos (nesta segunda fase, são seis grupos e os quatro melhores terceiros colocados também se classificam).

HAJA SOFRIMENTO

Em 2022 o Grêmio ficou a um jogo do acesso. Porém, nas etapas anteriores a equipe conseguia a classificação sem tanto sofrimento. Justamente ao contrário deste ano quando, em cada apresentação, os torcedores passam por um “processo de teste cardíaco”.

Sofre o fato das vitórias virem com sofrimento, Marcus Vinícius utilizou do bom humor para tentar achar a resposta. “Gostaria dessa resposta também, mas brinco muito com eles. Ano passado tínhamos um jogo vistoso de posse e controle e não atingimos objetivo principal que era acesso. Se porventura esse ano for sofrido e atingirmos a Série A3, estaremos felizes. Mas esse sofrimento vai criando bagagem nesses meninos e algumas decisões erradas podem acarretar em um sofrimento maior, que vai fazer com que eles melhorem suas decisões durante a partida. Faz parte”, analisou.

Paralelamente, estar à frente do Grêmio por quatro anos e fazendo com que este período seja de aprendizado, o técnico mostrou que tem gratidão pelo clube. “Dirigir time nessa divisão te traz muita experiência e aprendizado e ao longo desses anos adquiri isso, me tornando mais maduro para lidar com quaisquer situações que venha a ocorrer”, ponderou.

PUXÃO DE ORELHA

Sobre a expulsão infantil do atacante Pablo, aos 38 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Jabaquara na tarde de sábado, 8, Marcus Vinícius disse que tudo já está resolvido internamente, uma vez que a atitude do atleta, ao dar uma cotovela no rosto do adversário, mereceu um “puxão de orelhas”.

“Tivemos uma conversa pós jogo ele (Pablo), que reconheceu o erro frente a mim e ao grupo. Após isso ele, vai tirar lições dessa atitude para que isso não ocorra mais. É nosso papel como educadores mostrar o caminho correto a eles”, finalizou.

