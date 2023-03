Grêmio “aquece as turbinas” para a largada da Bezinha

SIGA O SCA NO

Marcus Vinícius irá dirigir o clube pelo quarto ano seguido: grupo será formado por atletas experientes e mapeados em outros estados - Crédito: Divulgação

Perigo de um possível rebaixamento para a recém-criada 5ª Divisão no Campeonato Paulista por parte da FPF em 2023? Isso nem é cogitado nos bastidores do Grêmio São-carlense, cuja meta na temporada é o acesso a Série A3.

Desta forma parte do elenco gremista se apresenta nesta segunda-feira, 6, e será dada a largada na preparação da equipe que estreia no dia 23 de abril, domingo, às 10h, quando encara o XV de Jaú, no estádio Zezinho Magalhães.

O Grêmio está no grupo 3, que é composto ainda por Independente, Mogi Mirim, São Carlos e União São João. Este ano são 36 times divididos em seis grupos com seis times cada.

Em uma entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, o técnico Marcus Vinícius que irá dirigir o clube pelo quarto ano seguido disse que o grupo será formado por atletas experientes e boa parte deles, mapeados em outros estados da Federação.

Afirmou que se manter na Série B (quarta divisão) também nem é cogitado. Os trabalhos são realizados justamente para buscar o acesso a Série A3 em 2024.

Durante o bate-papo salientou que o grupo do Lobo é formado por adversários experientes e que buscar a vaga será um trabalho árduo, ainda mais pelo fato de ter pela frente o São Carlos em dois clássicos na fase de classificação.

A ENTREVISTA

São Carlos Agora - Os trabalhos no Grêmio já começaram de olho na Série B de 2023?

Marcus Vinícius - Na verdade fora de campo, começaram no dia seguinte a eliminação em Itapira (semifinal de 2022), porém se intensificaram nas últimas semanas e começarão pra valer na apresentação de parte do elenco nesta segunda, 6.

SCA - Como será formada a equipe para esta temporada?

Marcus Vinícius - Mais uma vez, buscamos alternativas fora do Estado de São Paulo e aí que exalto nosso Departamento de Análise de Desempenho que mapeou muitos atletas com idade para jogar a Segunda Divisão de todo o Brasil. Será um time experiente, com jogadores rodados que buscam sua redenção, assim como o Grêmio.

SCA - Qual é o perigo de disputar um campeonato onde passa a existir um rebaixamento para uma quinta divisão?

Marcus Vinícius - Será um Campeonato que não podemos cometer erros. Entrar ligados desde do início da competição, sempre em busca das vitórias.

SCA - A princípio, a primeira tarefa seria se manter na hoje Série B?

Marcus Vinícius - Nosso objetivo é o acesso para a Série A3, para isso precisamos vivenciar fase a fase a competição e passa por chegarmos entre os 16 melhores do torneio.

SCA - O time de 2023 será ainda mais experiente e competitivo em relação a 2022?

Marcus Vinícius - Buscamos para esse ano, atletas com boa rodagem, competitivos e que querem algo a mais em suas carreiras. Não faltará empenho em nenhum momento.

SCA - Haverá jogos-treino preparatórios de olho no campeonato?

Marcus Vinícius – Sim. A ideia de 45 dias de preparação para o início do campeonato, passa por pelo menos 5 jogos-treino, com equipes da divisão.

SCA - Como você avalia o grupo do Grêmio? Vai dar trabalho ou acredita em uma classificação tranquila?

Marcus Vinícius - Não existe grupo fácil na Segunda Divisão. Temos em nosso grupo times muitos tradicionais como o Mogi Mirirm, XV de Jaú e o União São João de Araras. Jogar em Limeira contra e o Independente sempre é difícil e o derby, que é um atrativo a mais para o grupo. Será uma difícil primeira fase. Porém, confiamos no que estamos construindo e contamos com o apoio dos são-carlenses.

