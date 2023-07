Grêmio ‘amolece’ no segundo tempo e cede empate ao Rio Branco

Zé Vítor comemora gol do Grêmio: 1 a 1 com o Rio Branco no Luisão - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Encerrada a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B. No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, Grêmio e Rio Branco de Americana empataram em 1 a 1 pelo Grupo 12. Com isso, o time são-carlense terminou na liderança com 12 pontos e o adversário, em segundo, foi a 9. As duas equipes se classificaram para a terceira fase e estão entre as 16 melhores equipes do torneio.

Agora as equipes serão divididas em quatro grupos com quatro times cada e as duas primeiras seguem para as oitavas de final, quando inicia-se o mata-mata da Bezinha.

No Luisão, dois tempos bem distintos. No primeiro tempo, domínio absoluto do Grêmio que poderia ter matado o jogo. Fez 1 a 0 com gol de penalidade de Zé Vitor e criou pelo menos mais três chances claras e não aproveitou.

Na etapa final, o Rio Branco cresceu, foi melhor, empatou e segurou o resultado.

O JOGO

Já classificado para a terceira fase, mas com o intuito de conseguir a vitória e se manter entre as melhores equipes da Bezinha, o Grêmio começou o jogo com mais volume e o Rio Branco até que tentava equilibrar, sem êxito, as ações.

Zé Vitor, em uma tarde inspirada, bem como Kriguer e Paulo Victor realizando triangulações no meio campo e com apoio constante do lateral Eduardo, o Grêmio levou sério perigo ao gol de João Nazzari, que fez duas grandes defesas nos primeiros 20 minutos.

Mas, em uma infelicidade do lateral João Cubas que tentou cabecear, mas colocou a bola na mão, o árbitro Vinícius Gonçalves Araújo marcou penalidade máxima aos 22 minutos. Zé Vitor cobrou no canto esquerdo e fez seu quinto gol (quatro de pênaltis) e inaugurou o placar.

Mesmo com a vantagem parcial, o Grêmio manteve o domínio e tocava a bola com muita tranquilidade e teve chances de ampliar. Porém, em um ataque aos 50 minutos da etapa inicial, aproveitando falha do sistema defensivo, Gabriel Argentino apareceu livre na grande área e chutou com o goleiro Murillo já batido. Mas o zagueiro Jackson salvou em cima da linha.

No segundo tempo o técnico Valmir Israel fez três alterações, com o intuito de buscar pelo menos o empate. As mudanças surtiram efeito e o Rio Branco passou a ser uma equipe mais compacta e ofensiva, levando perigo ao gol de Kauan, que entrou na etapa final em substituição a Murillo.

Já o Grêmio, do técnico Marcus Vinícius pouco fazia e viu o Tigre americano a criar boas chances e aos 30 minutos foi premiado, com gol de cabeça de Vinícius Almeida.

Mas só levar o empate que o Lobo da Central saiu para o jogo e voltou a comandar o jogo e passou a levar perigo ao gol de João Nazzari.

Porém, foi apenas volume de jogo e poucas chances claras e um empate um tanto quanto amargo.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO 12

1. Grêmio, 12 pontos

2. Rio Branco, 9 pontos

3. Jabaquara, 8 pontos

4. Fernandópolis, 3 pontos

