Grandes finais da Copa de Futebol Infantil Adhemar Ronquim acontecem nesta sexta

A cidade de Ibaté será palco de muita emoção nesta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, com o encerramento da Copa de Futebol Infantil Adhemar Ronquim (Demá). A partir das 18h30, o campo municipal receberá as disputas decisivas das categorias Sub-09, Sub-11 e Sub-13, prometendo grandes jogos e muita torcida.

Confrontos decisivos

As finais foram divididas em três séries — Bronze, Prata e Ouro —, valorizando todos os times participantes.

Sub-09

18h30 – Bronze: Portugal x Bélgica

19h10 – Prata: França x Dinamarca

19h50 – Ouro: Camarões x Inglaterra

Sub-11

18h30 – Bronze: Croácia x Peru

19h10 – Prata: Uruguai x Holanda

19h50 – Ouro: Chile x Alemanha

Sub-13

18h30 – Bronze: Espanha x Itália

19h10 – Prata: Argentina x Japão

19h50 – Ouro: Marrocos x Brasil

