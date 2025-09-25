(16) 99963-6036
Grandes finais da Copa de Futebol Infantil Adhemar Ronquim acontecem nesta sexta

25 Set 2025 - 17h15Por Jessica Carvalho R.
A cidade de Ibaté será palco de muita emoção nesta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, com o encerramento da Copa de Futebol Infantil Adhemar Ronquim (Demá). A partir das 18h30, o campo municipal receberá as disputas decisivas das categorias Sub-09, Sub-11 e Sub-13, prometendo grandes jogos e muita torcida.

Confrontos decisivos

As finais foram divididas em três séries — Bronze, Prata e Ouro —, valorizando todos os times participantes.

Sub-09
18h30 – Bronze: Portugal x Bélgica
19h10 – Prata: França x Dinamarca
19h50 – Ouro: Camarões x Inglaterra

Sub-11
18h30 – Bronze: Croácia x Peru
19h10 – Prata: Uruguai x Holanda
19h50 – Ouro: Chile x Alemanha

Sub-13
18h30 – Bronze: Espanha x Itália
19h10 – Prata: Argentina x Japão
19h50 – Ouro: Marrocos x Brasil

 

