GP de Rolimã tem inscrições grátis e arrecadação de alimentos

Com o apoio do São Carlos Agora, acontece neste domingo, 23, o 2º GP de Carrinhos de Rolimã - Taça Gilberto Stabelini Junior. É a quareta etapa do Campeonato Paulista da modalidade esportiva.

Pilotos de todo Estado de São Paulo deverão acelerar na Avenida São Carlos e segundo a organização, “quem já andou de carrinho de rolimã não pode ficar fora desse megaevento”.

2º Rolimã Fest terá início as 8h com a descida livre, momento que todos os participantes poderão aproveitar e brincar na principal avenida da cidade. Consta ainda muitas atrações musicais com os DJs Ander Z, Alex e Netto. Para fechar o evento, a partir das 14h tem a melhor banda de flash back da região, Banda Vinil 78.

2º GP de Carrinhos de Rolimã conta com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, da Secretaria de Trânsito e da Guarda Municipal. Uma ambulância ficará de prontidão para qualquer fato, além de área de alimentação com food truck e barracas típicas.

SOLIDARIDADE

Durante o Rolimã Fest, a organização receberá alimentos não perecível para auxiliar famílias necessitadas de São Carlos. A concentração será no Mercado Municipal.

A inscrição é gratuita para as modalidades de Descida Livre, Infantil e Juvenil no dia do evento ou pelo fone 16 99100-3746. Informações sobre a competição profissional Pró-Race ou RT são pelo fone 16-99314-0954.

