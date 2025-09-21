Gonzaga vence a primeira partida da final do Amador

Crédito: Lourival Izaque



Na manhã deste domingo (21), Os Prédios FC e o E.C. Jardim Gonzaga se enfrentaram no Estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Amador 2025.

A partida começou equilibrada, mas ainda no primeiro tempo, após uma falta, o camisa 8 de Os Prédios foi expulso, deixando a equipe do CDHU com um jogador a menos. Mesmo assim, o time conseguiu segurar o empate até o intervalo.

No segundo tempo, o Jardim Gonzaga passou a ter maior posse de bola e criou boas oportunidades, mas parou na defesa adversária. O gol decisivo saiu após cobrança de escanteio: a bola sobrou na entrada da área e o lateral Firmino acertou um chute firme, marcando o único gol da partida e garantindo a vantagem do Gonzaga no placar agregado.

Com o resultado, Os Prédios terá um grande desafio no próximo domingo (28): precisam marcar ao menos um gol para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por dois ou mais de diferença para conquistar o título do Campeonato Amador 2025.

