Gonzaga perde, mas garante título simbólico do 1º turno do Amador

Gonzaga perdeu, mas garantiu o título do turno do Amador - Crédito: Divulgação

O primeiro turno do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, terminou com três equipes com 23 pontos ganhos nas primeiras colocações. Mas a melhor campanha foi do Jardim Gonzaga que faturou o título simbólico e conquistou um troféu.

A rodada final do turno aconteceu na chuvosa manhã de domingo, 26. Foram quatro partidas e muita adrenalina. Principalmente em duas partidas onde estavam em ação duas equipes que lutavam pela liderança. Os Prédios folgou na rodada e não tinha chances.

A equipe que tinha maiores chances era o Gonzaga que enfrentou o Primos e em uma partida bem disputada, perdeu pela contagem mínima.

Para tirar o título do Gonzaga, a Ponte Preta tinha então que vencer o Monte Carlo. A equipe fez a lição de casa e goleou por 4 a 0. Porém, para conquistar a taça, teria que fazer mais três gols. O time até teve chances, porém os atacantes desperdiçaram as oportunidades criadas.

Resultados

Mairiense 3 x 0 Zavaglia

BN Madri 3 x 6 Unidos da Vila

Gonzaga 0 x 1 Primos

Monte Carlo 0 x 4 Ponte Preta

