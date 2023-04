Gonzaga levanta a taça do Inter-Regional

Jogadores do Gonzaga comemoram o inédito título - Crédito: Divulgação

Em jogo digno de decisão, na manhã de sexta-feira, 21, feriado de Tiradentes, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, foi definido o campeão da temporada de 2023 do Campeonato Inter-Regional da Larfa, que teve como sede São Carlos. O Jardim Gonzaga levou a melhor e venceu o Realcedéga por 3 a 1.

Na partida decisiva, os anfitriões saíram em vantagem no primeiro tempo, abrindo 2 a 0, gols de Renan, que recebeu lançamento entre os zagueiros, dominou e tocou na saída do goleiro e de PV, que aproveitou rebote na cobrança de falta de Vigetta e mandou para o fundo da rede.

No segundo tempo, o Realcedéga teve o zagueiro Macalé e o meia Patrick, expulsos, ficando com 9 jogadores. Apesar da inferioridade numérica, o time de Igaraçu do Tietê descontou com gol de pênalti de Carlinhos, e ainda teve a chance do empate, na jogada seguinte no chute do próprio Carlinhos, dentro da área, na bela defesa do goleiro do Gonzaga. Já nos acréscimos o Gonzaga, em contra-ataque mortal, definiu a parada com mais um gol do atacante Renan, definindo o placar em 3 a 1.

A competição contou com 9 equipes na fase de grupos: New Boys de Piracicaba; Santa Rita e Botafogo, ambos de Leme; Jardim Gonzaga de São Carlos; Inter Zona Sul de Araraquara; Villa Real de Ibitinga; Realcedéga de Igaraçu do Tietê e Tamo Junto de Boracéia.

CAMPEÃO INÉDITO

O Jardim Gonzaga, que disputou a competição por ter sido campeão amador da Liga São-carlense em 2022, conquistou o título inédito do Inter-Regional entrando para o seleto grupo de campeões que conta com o Itirapina FC (2015), CA Brotense (2016 e 2017), Alkaeda FC de Piracicaba (2018), AEC Praça V de Araras (2019) e o Realcedéga FC de Igaraçu do Tietê (2021 e 2022). A competição é realizada desde 2015, e nessa temporada foi a 8ª edição, onde só não foi realizada em 2020, devido a pandemia da Covid-19.

O Gonzaga, na fase de grupos, figurou no grupo C e foi primeiro colocado, derrotando o 3 de Maio de Brotas por 3 a 1 e o Botafogo de Leme por 6 a 2. A equipe avançou diretamente para as semifinais, devido ser o melhor 1º colocado, e despachou o até então atual vice-campeão Santa Rita de Leme, por 2 a 1.

NA RECOPA

Agora o foco é a disputa da Recopa da Larfa. O Gonzaga, devido ao título do Inter-Regional, vai enfrentar o campeão estadual de amadores da Federação Paulista de Futebol de 2022, que foi o CA Bandeirante de Brodowski. A partida única, será realizada no estádio Luisão, em São Carlos, no feriado de 9 de Julho, domingo, às 10h.

Essa será a 6ª edição da Recopa, que assim como o Inter-Regional é realizada desde o ano de 2015, porém, não foi realizada no ano de 2019, 2020 e 2021, devido a Pandemia da Covid-19. O campeões são: Santa Maria de Rio Claro (2015), U.P.U. FC de Rio Claro (2016 e 2017), Bandeirante de Brodowski (2018) e o Ferroviários AC de Bragança Paulista (2022).

