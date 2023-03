Gonzaga goleia na abertura do Inter-Regional em São Carlos

Gonzaga estreou no Inter-Regional com uma expressiva goleada no 3 de Maio de Brotas - Crédito: Divulgação

Foram realizados domingo, 15, os jogos que marcaram a abertura da oitava edição do Inter-Regional da Larfa e que este ano tem São Carlos como cidade sede.

O time anfitrião, Gonzaga, atual campeão amador pela Liga São-carlense de Futebol figura no grupo C e estreou goleando o 3 de Maio de Brotas por 4 a 1, em jogo realizado no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, dando um grande passo rumo à próxima fase.

Na partida, o time da casa terminou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0, gol de Pedro. Na etapa final, o Gonzaga ampliou o marcador, com Elton. Na sequência, o time de Brotas descontou, mas os donos da casa não vacilaram e marcaram outros dois gols, com Malony e Thiago Vigetta, fechando em 4 a 1.

Agora, o Gonzaga folgará, na segunda rodada no dia 12, e voltará a campo no dia 19, às 10h15, também no Zuzão, onde irá receber o Botafogo de Leme, atual campeão daquela cidade, em jogo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Já o 3 de Maio de Brotas, com a derrota, jogará no próximo domingo, 12, às 10h15, no Zuzão contra o Botafogo de Leme, e precisará vencer para seguir sonhando com a vaga.

O Tamo Junto de Boracéia derrotou o New Boys de Piracicaba pelo placar de 2 a 0, largando na frente pelo grupo A. O jogo foi no campo do distrito de Água Vermelha.

Agora o Tamo Junto folgará na segunda rodada e voltará a campo na terceira rodada, no dia 19, onde definirá seu futuro no Inter-Regional diante do Inter Zona Sul de Araraquara. A partida será no Zuzão, às 8h15.

Já o New Boys de Piracicaba, com a derrota, precisará vencer o Inter de Araraquara no próximo domingo, 12, às 8h15, no Zuzão, para seguir com chances de classificação.

ATUAL CAMPEÃO EMPATA E GANHA PONTO EXTRA

No jogo de abertura, às 8h15, pelo grupo B, no Zuzão, o duelo entre os finalistas da edição de 2022 do Inter-Regional, Realcedéga de Igaraçu do Tietê e Santa Rita de Leme terminou empatado em 0 a 0. Com o resultado, as equipes somaram um ponto, porém, o time de Igaraçu do Tietê, atual campeão do Inter-Regional, somou um ponto extra, devido ter sido vencedor nas penalidades e fechou na liderança com 2 pontos.

No próximo domingo, 12, o Santa Rita de Leme definirá seu futuro diante do Villa Real de Ibitinga. A partida será às 10h15, no campo do distrito de Água Vermelha. Já o Realcedéga folgará e voltará a campo no dia 19 de março, às 10h15, no mesmo campo, contra o Villa Real de Ibitinga.

