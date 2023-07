Gonzaga encara o Bandeirante e busca título inédito da Recopa

Luisão será o palco de uma final que promete muita adrenalina - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Bandeirante de Brodósqui e Jardim Gonzaga de São Carlos se enfrentam neste domingo, 9, (feriado estadual da Revolução de 1932), pela final da Recopa. A partida será às 10h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A praça esportiva foi palco, também, da decisão do Inter-Regional, no feriado de Tiradentes (21 de abril), com o Gonzaga sagrando-se campeão inédito, ao derrotar o Realcedéga de Igaraçu do Tietê, por 3 a 1.

A entrada para este jogo será um quilo de alimento não perecível, que será revertido para entidades filantrópicas de São Carlos.

PARADA DURA

Para tentar quebrar a hegemonia do Bandeirante, o Gonzaga terá uma parada duríssima. A equipe de Brodósqui já foi campeão do Estadual, também, no ano de 2002 e possui nove títulos do Amador Regional da Liga Brodosquiana de Futebol.

O Gonzaga conquistou pela quarta vez o Amador da Liga São-carlense de Futebol, em 2022, derrotando o principal rival, o Primos, que vinha de três conquistas consecutivas do Amador. Depois foi campeão Inter-Regional pela primeira vez, no primeiro semestre de 2023, e tentará o título histórico da Recopa. A equipe da Recopa será a mesma base campeã do Inter-Regional.

Leia Também