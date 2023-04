Gonzaga e Realcedéga decidirão o Inter-Regional

Semifinais do Inter-Regional foram disputadas no Luisão: Gonzaga está na final - Crédito: Divulgação

Após os confrontos únicos das semifinais, foram definidos os finalistas da 8ª edição do Campeonato Inter-Regional da Larfa que nessa temporada voltou a ter sede fixa, onde todos os jogos estão sendo realizados na cidade de São Carlos. As partidas semifinais aconteceram domingo, 2, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A competição contou com 9 equipes na primeira fase, com início no dia 5 de março, com as partidas sendo realizadas no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão e no distrito de Água Vermelha. As equipes foram todas representantes das competições do municípios que formam as regiões geográficas de Piracicaba, Araras, São Carlos, Araraquara e Jaú. As regiões de Limeira e Rio Claro, outra vez não tiveram representantes.

Depois de três rodadas, seis equipes se classificaram, com os dois melhores colocados avançando direto às semifinais e os outros quatro disputando uma fase eliminatória, para definir os outros dois semifinalistas.

GONZAGA NA DECISÃO

Na partida preliminar, os donos da casa, o Gonzaga, que foi o melhor na fase de grupos, foi o primeiro a carimbar o passaporte para a final, ao derrotar o Santa Rita de Leme pelo placar de 2 a 1. A equipe é a atual campeã amadora de São Carlos, pela Liga São-carlense de Futebol. Essa será a segunda vez que um time de São Carlos decide o título do Inter-Regional. A primeira foi em 2018, com o Primos perdendo para o Alkaeda de Piracicaba, em Ribeirão Bonito.

Pelo lado do Santa Rita, a equipe que foi vice-campeã do Inter-Regional em 2022, saiu de cabeça erguida, e agora vai em busca do título do Campeonato Municipal de sua cidade em 2023, onde foi vice-campeão, também, em 2022.

EM BUSCA DO TRI

No jogo de fundo, o atual bicampeão do Inter-Regional o Realcedéga de Igaraçu do Tietê despachou o Tamo Junto de Boracéia, ao vencer por 2 a 1, de virada e chega a sua terceira final consecutiva na competição e vai em busca do tricampeonato, pois faturou o títulos de 2021 e 2022.

Já o Tamo Junto deixou a competição, em sua primeira participação, reclamando muito da arbitragem e não reconhecendo o mérito do adversário, mostrando a falta de grandeza, de um dos maiores vencedores da Liga Jauense, fato que a Larfa lamentou muito. A equipe foi dona da segunda melhor campanha, na fase de grupos.

FINAL

Com isso, foram definidos os finalistas. O Gonzaga e o Realcedéga vão decidir o título somente no feriado de Tiradentes, sexta-feira, dia 21, às 10h. A princípio o jogo está agendado para o Zuzão, porém, tem uma possibilidade da partida ser no Luisão, isto porque no sábado, 22, o São Carlos fará a estreia na Segunda Divisão do Paulista de profissionais, em casa contra o Mogi Mirim, às 16h.

RECOPA

O Campeão do Inter-Regional disputará a Recopa contra o campeão do estadual de amadores de 2022 da Federação Paulista de Futebol que foi o Bandeirante de Brodowski. A partida única será realizada no feriado de 9 de julho, domingo, em São Carlos.

Leia Também