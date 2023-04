Gonzaga e Realcedéga decidem o Inter-Regional 2023

Luisão será o palco da finalíssima: Gonzaga está invicto no torneio regional - Crédito: Divulgação

O Campeonato Inter-Regional de Futebol Amador, promovido pela Larfa, irá conhecer o campeão da temporada 2023. A partir das 10h desta sexta-feira, 21, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em jogo único, será decidido o título entre o Gonzaga e o Realcedéga.

A competição contou com 9 equipes na primeira fase, com início no dia 5 de março, com as partidas sendo realizadas no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão e no distrito de Água Vermelha. As equipes foram todas representantes das competições do municípios que formam as regiões geográficas de Piracicaba, Araras, São Carlos, Araraquara e Jaú. As regiões de Limeira e Rio Claro, outra vez não tiveram representantes.

Depois de três rodadas, seis equipes se classificaram, com os dois melhores colocados avançando direto às semifinais e os outros quatro disputando uma fase eliminatória, para definir os outros dois semifinalistas.

RECOPA

O Campeão do Inter-Regional disputará a Recopa contra o campeão do estadual de amadores de 2022 da Federação Paulista de Futebol que foi o Bandeirante de Brodowski. A partida única será realizada no feriado de 9 de julho, domingo, em São Carlos.

