Goleada garante Deportivo Sanka na segunda fase do Paulista Sul Minas

Equipe são-carlense segue firme no Paulista Sul-Minas - Crédito: Divulgação

Com um futebol envolvente, o Deportivo Sanka conquistou mais um expressivo resultado na fase de classificação do Campeonato Paulista Sul Minas de Futsal Feminino.

Na noite de terça-feira, 13, no ginásio municipal de esportes Manoel dos Santos, em Taquaritinga, venceram as anfitriãs por 4 a 1. Com o resultado a equipe são-carlense carimbou o passaporte para a próxima fase do torneio.

O Deportivo está nas quartas de final e de quebra terminou em primeiro lugar do grupo sem perdeu um jogo sequer. Além disso, está na série ouro da competição.

O auxiliar técnico Rogerio salientou que as Leoas estão em uma boa crescente no Sul Minas e ainda, na Liga Ferreirense, “Nos dois campeonatos estamos em uma boa colocação. No Paulista Sul Minas estamos classificados para as quartas de final com duas rodadas de antecedência e também conseguimos ficar na série ouro da competição. Na liga fizemos nossa estreia contra Leme e conseguimos o objetivo que era a vitória. Agora é focar no trabalho e esperar a tabela para ver em qual competição teremos pela frente, salientou Rogério.

