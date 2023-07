Golden Team vence e assume 3º lugar na Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Jogadoras do Golden comemoram com Ellen, mais uma vitória na Copa Elisângela Rebordões - Crédito: Zé_Photografy

Uma vitória relativamente tranquila. O Golden Team, de Américo Brasiliense conquistou um importante resultado na fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino e assumiu a terceira colocação na competição.

Na manhã de domingo, 30, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, em 49 minutos, superou o Alpha por 3 sets a 0, parciais de 25/7, 25/13 e 25/9.

O destaque do jogo foi a levantadora Ellen, do time de Américo, que faz até aqui uma campanha bem consistente e luta por uma vaga para as finais da Taça de Ouro da competição regional. A equipe é comandada pelo técnico Balu.

O jogo foi arbitrado por Maicon Moraes e Fernanda Oliveira. Narciso Borges foi o apontador.

Alpha: Juliana, Ana, Cris, Selma, Maria, Mariny, Dhara, Fabiane, Marlene, Richele, Camila e Letícia. Técnica: Karine.

Golden Team: Egles, Giovana, Ellen, Tati, Greyce, Dani, Josiane, Maiara, Ana, Marli, Usabela, Carla e Luellen. Técnico: Balu.

SEMANA PROMETE

Três jogos estão previstos para esta semana pela Copa Elisângela Rebordões, que está em sua fase de classificação.

Às 20h30 desta segunda-feira, 31, o São Carlos Country Club recebe em seu ginásio de esportes a UFSCar, em uma partida que promete muito equilíbrio. As anfitriãs estão em 6º lugar com 9 pontos e buscam a vitória para se aproximarem dos líderes. Mesmo pensamento das visitantes que estão uma posição à frente, com 10 pontos.

Por seis dias o torneio ganha uma breve pausa para, no domingo, 6, a partir das 10h30, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, São Carlos Clube b, que ainda não venceu e soma apenas 1 ponto, recebe a visita do Golden Team de Américo Brasileiro que faz uma campanha regular e soma 11 pontos na terceira colocação.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 15 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 12 pontos

3. Golden Team, 11 pontos

4. UFSCar, 10 pontos

5. Elite, 10 pontos

6. Country Club, 9 pontos

7. Caaso, 6 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

