Gol solitÃ¡rio dÃ¡ a vitÃ³ria ao Rio Training no Clube Faber

Rio Training obteve uma excelente e dura vitória frente o Ice Polar/Drogaria Pepe - Crédito: Divulgação

A bola rolou na manhã deste domingo, 23, pela segunda rodada do Campeonato Veterano Clube Faber-Castell, com a realização de três partidas no Cedrinho.

O Ultrazinco/Sra. Fome foi o responsável pela primeira goleada, ao fazer 7 a 1 na Sanfer, enquanto que o Boni Centro Automotivo em uma partida de cinco gols, superou o WLM Engenharia/Casa dos Portões por 3 a 2.

Mas o destaque da rodada foi a primeira vitória do Rio Training em cima do Ice Polar/Drogaria Pepe pela contagem mínima.

Os times vinham de resultados negativos na rodada inaugural e entraram em campo determinados a saírem com a primeira vitória. Devido ao campeonato ser curto, cada ponto é considerado importante para a classificação nas semifinais.

Em um jogo as ambas as equipes possuem um meio campo de qualidade, a tendência seria que os atletas teriam facilidade na construção das jogadas e servirem os atacantes. Porém, os setores defensivos dos times eram compostos por jogadores de muita qualidade e experiência, tornando assim o jogo truncado, fazendo com que a bola permanecesse na maior parte do jogo no centro do campo.

Rio Training e Ice Polar/Drogaria Pepe tiveram algumas oportunidades na etapa inicial, porém sem muita efetividade, terminaram com o placar em branco.

Sem muitas mudanças, voltaram a campo buscando a vitória na etapa final e após um lance promissor de ataque do Ice Polar/Drogaria Pepe, o Rio Training desarmou e conseguiu contra-atacar rápido e ocorreu penalidade máxima.

Anderson (Zulu) converteu o pênalti sem chances para o goleiro adversário, colocando a sua equipe a frente do placar. Com poucas chances de gol, manteve-se este placar até o término. Rio Training conseguiu sua primeira vitória.

