Gol no último minuto tira título mundial de são-carlenses na Espanha

Uma final para ficar na história no futsal de base mundial. Um jogo inesquecível. Esse foi o resumo da final do Mundial de Futsal, quando o Sports & Cia, que tem a presença dos são-carlenses Vicenzo e Flechinha, perdeu para o Barcelona por 2 a 1, com o time espanhol marcando o gol do título no último minuto. A decisão na manhã de segunda-feira, 30, na Espanha.

Enfrentar um adversário como o Barcelona, e na casa do adversário não é uma tarefa fácil, mas Vicenzo, Flechinha e toda a equipe da Sports & Cia, entraram focados no objetivo, não se importando com a grandeza do adversário. O início do jogo foi bem tenso e com muita marcação, mas aos poucos a chances de gols começaram a aparecer.

O Barcelona fez 1 a 0, mas a equipe brasileira impôs o ritmo de jogo e pressionou. O são-carlense Flechinha surgiu novamente e numa arrancada pela direita finalizou cruzado para empatar o jogo com um golaço (narrado assim pela TV espanhola).

A partir daí foi jogo muito estudado por ambas equipes, terminando o primeiro tempo em 1 a 1.

A segunda etapa o Barcelona com apoio da torcida começou a pressionar dificultando as ações dos brasileiros e o jogo ficou complicado, mas a equipe brasileira bem postada na marcação com Vicenzo e Samuel neutralizando todas as ações ofensivas e Flechinha e Isaac apavorando a defesa do Barcelona nos contra-ataques.

Mas as emoções estavam guardadas para o final, onde num contra-ataque o Barcelona fez o segundo gol a menos de um minuto para o final. Os brasileiros foram para cima e faltando dois segundos, Flechinha (um dos destaques do Mundial com nove gols) acertou o travessão calando o ginásio e toda torcida espanhola. Mas o jogo acabou e os brasileiros conquistaram o vice-campeonato mundial.

“O título não veio, mas o sentimento que fica é que isso faz parte do esporte e temos que absorver todo o aprendizado de um Mundial e de chegar muito, mas muito perto do título, e não conseguir, esse aprendizado importante que tenho certeza que todos levarão para a vida toda, essa experiência. A derrota é dura, mas os derrotados de hoje serão os vitoriosos de amanhã no esporte e na vida”, disse Renato Natella, técnico dos atletas em São Carlos.

“O CE Multi Esporte La Salle através da sua direção, professores e funcionários parabenizam nossos atletas Vicenzo Martins e João André Alcântara (Flechinha), pela dedicação, esforço e por representar muito bem nossa equipe, nossa cidade e nosso país, esse é o sentimento de todos pela conquista do vice-campeonato mundial. Gostaríamos de agradecer e parabenizar a comissão técnica através da professora Fernanda Grande (SE Palmeiras) pelo convite, oportunidade e confiança e nosso trabalho”, finalizou Natella.

A chegada dos atletas está marcada para quarta-feira, 1, às 7h no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

