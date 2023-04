Gol de penalidade máxima no final dá a vitória ao Lobo

Muita transpiração, mas pouca inspiração: um 1 a 0 pouco inspirado em Jaú - Crédito: Fernando Zanderim Jr.

Sobrou transpiração. Mas faltou inspiração. Assim foi a estreia do Grêmio São-carlense na estreia do Campeonato Paulista da Série B do Campeonato Paulista. Um jogo bem disputado frente o XV de Jaú na manhã deste domingo, 23, pela primeira rodada da fase de classificação do grupo 3. Mas, no final, após gol de penalidade máxima, vitória do Lobo por 1 a 0 no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Na etapa inicial, as duas equipes até que procuraram o ataque e tanto o Galo, quanto o Lobo tiveram chances de abrir o placar. O principal lance coube aos visitantes que, através de Zé Vitor, após bom chute, acertou a trave do goleiro Romário. O XV também teve boas oportunidades de abrir o placar.

Na etapa final os goleiros pouco trabalharam. Tanto Romário, como Murilo. As zagas estiveram bem, mas os jogadores criativos pouco inspirados.

Com isso, os lances perigosos foram muito raros. Com isso o empate prevaleceu e o time comandado pelo técnico Marcus Vinícius teve que se contentar com a conquista de apenas um ponto.

Quando todos esperavam o empate, aos 42 minutos, em um bom ataque, Rian foi lançado por Zé Vítor e chutou para defesa de Romário. No rebote, Bruno Chaves e a bola tocou na mão de um zagueiro. Penalidade máxima marcada pelo árbitro Leandro Silva que Zé Vitor cobrou com direito a cavadinha para fazer Lobo 1 a 0 e garantir a importante vitória.

O próximo jogo do Grêmio será no sábado, 29, às 17h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, quando encara o Independente de Limeira.

