GM apreende entorpecentes no Santa Angelina

A droga encontrada pela GM foi apreendida na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Canil apreenderam entorpecentes na manhã desta quarta-feira, 26, na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina.

No local conhecido como ‘ponto’ de tráfico, os guardas viram pessoas em atitude suspeita que fugiram com a aproximação da viatura. Com o auxílio do faro da cachorra Índia, localizaram a droga em meio a um matagal. O entorpecente foi apreendido na CPJ. Ninguém foi detido.

Leia Também