Ginásio de esportes do Pacaembu recebe Taça São Carlos de Futsal Feminino Sub15

Atletas que participaram da competição: meta é incentivar o futsal feminino em São Carlos e região - Crédito: Divulgação

Um torneio de futsal feminino, realizado sábado, 30 de setembro, no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu, colocou em ação novos talentos do futsal feminino, na categoria sub15.

O quadrangular contou com a presença das equipes do Abdelnur, Multi Sporti, Tigresas de Santa Lúcia e de Ibitinga e que disputaram a Taça São Carlos. As atletas realizaram boas partidas e deram um show de bola, respeito às adversárias e às regras. Os torcedores puderam vibrar a cada jogada e a cada gol com muita alegria e respeito ao próximo.

De acordo com Luiz Quirino da Costa, organizador do torneio e presidente da Associação de Árbitros de Dobrada e Região (AADR), a ideia foi poder incentivar a prática da modalidade esportiva e dar a oportunidade para que possam surgir novos talentos.

“Em nome de todas as equipes a AADR parabeniza os professores Guilherme, Marcos, Carlos e Larissa pela participação e confiança em nosso trabalho e desde já fazer um compromisso que eventos como esses em prol do futsal e futebol feminino em nossa região e no município de São Carlos serão realizados com mais frequência.

Desde já gostaria de agradecer a todo o público presente que prestigiaram esse grandioso evento, como também os pais e responsáveis por cada atleta por permitir a participação de uma delas, e a todas as atletas que sem elas não seria possível realizar essa festa do esporte maravilhosa”, disse. “Agradecimentos especial a todas as autoridades que se fizeram presente Curvelo, por toda a confiança e apoio em nosso trabalho na busca incansável por incentivo e na valorização do futebol feminino no município de São Carlos e na região”, disse.

De acordo com Quirino, “é de suma importância que eventos como esses ocorram de forma mais frequente, oportunizando vivências na prática para as meninas que desejam praticar o futebol e o futsal pois há uma carência em eventos voltados para as mulheres principalmente no futebol e se depender da AADR seremos um grande incentivador para que isso ocorra no município de São Carlos e na região”, finalizou.

