G4 supera o Sanfer e leva o Veterano do Clube Faber Castell

G1 garantiu o título do Veterano na Faber: uma manhã cheia de adrenalina - Crédito: Divulgação

Terminou em grande estilo, o Campeonato Veterano Clube Faber-Castell, temporada 2025. Na manhã de domingo, 25, foi conhecido o quadro de honra do torneio que reúne associados e dependentes da empresa de materiais escolares. O G4 venceu na final o Sanfer e levantou a taça. Na decisão do 3º lugar, o Ultrazinco superou o Boni.

O domingo foi especial. O Sanfer, estreando em campeonatos do clube, com um time de muita qualidade individual e perseverança. Cresceu no campeonato ao longo do tempo, se classificou em 3° lugar, mas sempre com vontade de ser campeão.

Do outro lado, havia outro estreante no campeonato. O G4 que, mesmo sendo a última equipe a se classificar, sempre demonstrou um potencial enorme e união entre atletas e comissão técnica.

O jogo começou com superioridade da equipe G4, impondo mais ritmo de jogo e velocidade, colocando a defesa adversária contra a parede. Em uma partida de muita oportunidade devido a dinâmica das equipes, querendo resolver logo o placar.

O G4 teve a primeira oportunidade clara de gol com o atacante Andersen, onde acabou isolando a bola por cima do goleiro. A pressão só crescia, e em uma jogada individual de Mosart, acabou sofrendo falta dentro da área. O jogador puxou a responsabilidade para si e acabou convertendo em gol, abrindo o placar. O primeiro tempo acabou com a vitória parcial do G4.

No segundo tempo o Sanfer não recuou, sempre criando belas jogadas com seu meio de campo, dando muito trabalho ao goleiro adversário. Porém, o G4 não veio para brincadeira e após um escanteio com jogada ensaiada e cruzamento certeiro, o zagueiro Djalma cabeceou a bola para o fundo do gol.

Ainda havia tempo para recuperação do Sanfer, que não desistia. E com qualidade, o meio campo Maicon (Télo), acertou um belo chute de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro.

Com isso o Sanfer, colocou seu time todo para o ataque. Criando inúmeras chances e perigo para o goleiro adversário.

Mas a defesa conseguiu se manter e segurar o resultado vencedor até o fim.

O G4 saiu do 4° lugar para o título do campeonato Veterano.

Seleção do Campeonato:

Goleiro -> Frank

Zagueiro -> Sergio

Zagueiro -> Jesus

Lateral -> Tintim

Lateral -> Luiz

Volante -> Gabriel Carvalho

Volante -> Natanael

Meio Campo -> Rafael Norcia

Meio Campo -> Maicon (Télo)

Atacante -> Welton

Atacante -> Zé Renato

Técnico – Edu Borges

Premios individuais

Destaque: Mosart

Artilheiro: Rafael Norcia

Goleiro menos vazado: Frank

Bola murcha: Andersen

