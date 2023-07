Futsal feminino de São Carlos quer o ouro nos Regionais

Time de futsal feminino é um dos favoritos ao ouro nos Regionais - Crédito: Zé_Photografy

Modéstia à parte, a equipe de futsal feminino de São Carlos irá disputar os Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista, de olho na medalha de ouro. A ASF São Carlos, comandada por Fabiano Lourenço, vai competir na categoria adulto. No Grupo A estão Jau, Pirajuí e Itatinga. No B, São Pedro, São Carlos e Lençóis Paulista. De acordo com o regulamento, na fase qualificatória as equipes jogam entre si em turno único e se classificam para a semifinal, as duas primeiras colocadas de cada grupo.

A estreia são-carlense será nesta quinta-feira, 20, justamente contra as anfitriãs. Nem mesmo a pressão de fazer a primeira partida contra as donas da casa tiram o ânimo. De acordo com Fabiano, a meta é a medalha de ouro.

“São as mesmas jogadoras que disputaram a Copa Paulista e competem no Campeonato Paulista. Nossas pretensões são claras. Montamos uma equipe que busca conquistas em 2023. Fazemos uma campanha regular no Paulista e temos duas metas: ir à final nos Regionais e estar nos Jogos Abertos que serão em outubro em São José do Rio Preto”, comentou o treinador.

De acordo com ele, as últimas semanas foram para recuperar as atletas física, técnica e mentalmente e aprimorar as jogadas. “Queremos ser campeões e vamos lutar por isso. Os Regionais são prioridades e temos que valer toda a preparação ao longo dos últimos meses”, concluiu.

QUEM VAI

Goleiras: Jéssica e Gabrielle

Fixas: Naly, Carlinha, Júlia, Tamiris

Alas: Tainara, Rafa Lary, Gabi Mineira, Isa, Kerolin

Pivôs: Nay, Naiara

Comissão técnica

Supervisora: Aninha

Técnico: Fabiano Lourenço

Preparadora física: Loren

Assistente técnico e preparador de goleiras - Zé Neto

