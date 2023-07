Futebol masculino estreia com vitória nos Regionais

São Carlos estreou com vitória nos Regionais: vitória expressiva - Crédito: Divulgação

A estreia da equipe de futebol masculino de São Carlos surpreendeu nos Jogos Regionais. Na tarde desta sexta-feira, 14, em Lençóis Paulista, venceu Brotas por 3 a 1, gols de Lailson Gomes (2) e João Roldão. Neste sábado, 15, em busca da vaga para a segunda fase, a equipe 20 encara Cafelândia. Integra o grupo, ainda, a representação de Dois Córregos.

De acordo com o técnico Ricardo a vitória frente Brotas foi boa e os jogadores superaram as expectativas. “Claro que sempre no primeiro jogo tem o nervosismo que atrapalha e deixa os meninos ansiosos, mas nada que impediu que conseguíssemos a vitória”, disse.

De acordo com o regulamento dos Jogos Regionais, na primeira fase as equipes se enfrentam em turno único dentro do grupo e as duas primeiras avançam para a fase seguinte.

Leia Também